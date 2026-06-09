¿Anda subidita? ShakiBecca desata polémica por show previo al Mundial 2026 

A solo unos días de que arranque oficialmente el Mundial 2026, uno de los nombres que más ruido está generando en redes sociales no es precisamente el de una estrella del futbol, sino el de ShakiBecca, la conocida imitadora de Shakira que desde hace años ha llamado la atención por su impresionante parecido físico con la cantante colombiana.

La venezolana inició una serie de presentaciones especiales en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), donde participa en un espectáculo enfocado en el ambiente mundialista que ya comienza a sentirse en el país.

El show, denominado “Dai Dai x ShakiBecca”, se lleva a cabo en el espacio conocido como "Fanport", ubicado dentro de la Terminal 2 del aeropuerto. El objetivo es ofrecer entretenimiento a los viajeros y aficionados que comienzan a llegar para disfrutar de la máxima fiesta del futbol.

Sin embargo, lejos de recibir únicamente aplausos, la primera presentación de la imitadora terminó convirtiéndose en tema de debate en internet.

Las redes no perdonaron su actuación

Videos del espectáculo comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales y las reacciones no tardaron en aparecer.

Muchos usuarios consideraron que la presentación estuvo lejos del nivel que caracteriza a la intérprete de "Hips Don't Lie", especialmente en aspectos relacionados con la coordinación de los bailes y la ejecución.

Entre los comentarios más repetidos destacaron aquellos que comparaban directamente a ShakiBecca con la artista original, señalando que la imitadora tuvo dificultades para mantener el ritmo mientras cantaba y bailaba al mismo tiempo.

Algunos internautas incluso aseguraron que la energía del espectáculo no estuvo a la altura de las expectativas generadas por la promoción previa al evento.

Las críticas se multiplicaron rápidamente y el tema se convirtió en tendencia entre quienes siguen tanto la carrera de Shakira como la actividad de su famosa doble.

Crecen las opiniones sobre su fanatismo por Shakira

Más allá de las observaciones relacionadas con el show, una parte importante de la conversación en redes sociales se centró nuevamente en la estrecha relación que ShakiBecca mantiene con la imagen de la cantante colombiana.

Desde hace años, la venezolana ha construido una comunidad de seguidores gracias a su parecido con la artista barranquillera y a los homenajes constantes que realiza a su carrera.

Sin embargo, algunos usuarios consideran que el fenómeno ha ido más allá de una simple admiración.

Diversas publicaciones cuestionaron el nivel de identificación que la imitadora tiene con la estrella internacional, generando comentarios que calificaban su comportamiento como excesivo.

¿Quién es 'Shakibecca', la doble de Shakira?

Este tipo de observaciones no son nuevas. En varias ocasiones, la presencia de ShakiBecca en eventos públicos ha provocado discusiones similares entre quienes la consideran una fan apasionada y quienes creen que su personaje ha alcanzado niveles demasiado intensos.

También cuestionan el uso de elementos relacionados con el Mundial

Otra de las polémicas surgió por la utilización de referencias visuales y musicales vinculadas con el Mundial 2026 dentro de los contenidos promocionales del espectáculo.

Algunos usuarios se preguntaron si existía algún tipo de autorización para emplear imágenes, nombres y elementos asociados a la competencia organizada por la FIFA.

Entre las voces que se pronunciaron destacó la de algunos comunicadores y usuarios de redes sociales, quienes señalaron que el uso comercial de marcas relacionadas con eventos deportivos internacionales suele estar sujeto a normas y permisos específicos.

Shakibecca

Aunque hasta el momento no existe ninguna postura oficial por parte de la FIFA ni de los organizadores del evento sobre este caso, el debate ha seguido creciendo en internet y ha generado todo tipo de opiniones entre los aficionados.

La polémica no detiene a ShakiBecca

A pesar de la lluvia de comentarios negativos, ShakiBecca ha mantenido una actitud firme y continúa promocionando sus actividades relacionadas con el Mundial 2026.

En sus redes sociales sigue compartiendo fotos, videos y mensajes en los que expresa su admiración por Shakira, además de invitar al público a asistir a sus próximas presentaciones.

Lejos de alejarse de los reflectores, la imitadora parece decidida a aprovechar la atención mediática que ha generado su espectáculo en el AICM.

Foto: Instagram shakira

Mientras tanto, las opiniones continúan divididas. Por un lado están quienes celebran su dedicación y el esfuerzo que realiza para rendir homenaje a una de las artistas latinas más importantes del mundo. Por otro, quienes consideran que su presencia mediática y algunas de sus acciones han cruzado ciertos límites.

Lo cierto es que, a las puertas del Mundial 2026, ShakiBecca ha conseguido nuevamente lo que pocas figuras logran: convertirse en uno de los temas más comentados de las redes sociales y mantener a miles de usuarios hablando de ella.