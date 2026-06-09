¡Llegó a su final! Sooyoung y Jung Kyung Ho se separan después de 14 años de relación

Sooyoung, integrante de Girls’ Generation, y el actor Jung Kyung Ho confirmaron su separación después de 14 años de relación.

La noticia fue confirmada por las agencias de ambos artistas luego de que medios coreanos reportaran que la pareja se había distanciado de manera natural debido a sus agendas profesionales. Aunque la ruptura causó sorpresa entre sus seguidores, las compañías señalaron que Sooyoung y Jung Kyung Ho mantendrán una relación cordial como colegas.

SARAM Entertainment, agencia de Sooyoung, confirmó que la pareja terminó y explicó que ambos decidieron seguir como buenos compañeros dentro de la industria. Por su parte, Management Allum, agencia de Jung Kyung Ho, también confirmó la separación, pero señaló que no ofrecería más detalles al tratarse de un asunto privado.

Sooyoung y Jung Kyung Ho confirman su separación

De acuerdo con reportes de medios surcoreanos, Sooyoung y Jung Kyung Ho habrían puesto fin a su relación recientemente, después de varios años en los que fueron considerados una de las parejas más sólidas del mundo del K-pop y los K-dramas.

La ruptura se habría dado de manera natural, sin señalamientos públicos entre ambos. Los reportes señalan que sus agendas laborales cada vez más ocupadas habrían provocado un distanciamiento gradual.

La confirmación llega después de más de una década en la que los artistas mantuvieron una relación pública, pero discreta. Aunque rara vez hablaban con detalle de su vida privada, sus menciones ocasionales y apariciones indirectas bastaban para que fans siguieran con cariño su historia.

Sooyoung Especial

Una relación que comenzó en 2012

Sooyoung y Jung Kyung Ho comenzaron a salir en 2012, aunque su relación se hizo pública en 2014, cuando sus agencias confirmaron que estaban juntos.

Desde entonces, la pareja fue vista como una de las más estables de la industria del entretenimiento coreano. Su relación llamaba la atención no por escándalos, sino por su duración, discreción y por la manera en que ambos parecían apoyarse en sus respectivas carreras.

Sooyoung alcanzó fama internacional como integrante de Girls’ Generation, uno de los grupos femeninos más importantes del K-pop. Además de su carrera musical, también ha desarrollado una trayectoria como actriz.

Jung Kyung Ho, por su parte, es conocido por su trabajo en dramas como Hospital Playlist, Prison Playbook y Crash Course in Romance, producciones que consolidaron su presencia dentro de la televisión surcoreana.

Fans reaccionan a la ruptura

La noticia de la separación se volvió tema de conversación en redes sociales, donde muchos fans expresaron sorpresa y tristeza por el final de una relación que había acompañado gran parte de la historia reciente del entretenimiento coreano.

Durante años, Sooyoung y Jung Kyung Ho fueron vistos como una pareja poco común dentro de una industria donde muchas celebridades prefieren mantener su vida sentimental completamente privada. Su relación, aunque discreta, era conocida y respetada por el público.

Jung Kyung Ho Especial

Los recuerdos de una pareja querida por el público

Entre las anécdotas que volvieron a circular se encuentran comentarios de Hong Seok Cheon, empresario y personalidad de la televisión, quien en el pasado habló sobre la pareja en el programa Modern Men’s Life – Groom Class.

Hong Seok Cheon contó que Sooyoung y Jung Kyung Ho solían visitar su restaurante y recordó detalles que mostraban la cercanía entre ambos, incluida la manera en que intercambiaban anillos.

También resurgieron declaraciones de Choi Soo Jin, hermana de Sooyoung, quien en su momento habló del buen estado de la relación y destacó que, incluso después de muchos años juntos, ambos mantenían una comunicación constante y afectuosa.

Sooyoung y Jung Kyung Ho seguirán como colegas

Aunque la relación sentimental terminó, las agencias señalaron que Sooyoung y Jung Kyung Ho continuarán como colegas.

La decisión de mantener una relación cordial ha sido leída por fans como una muestra de respeto después de una historia que duró 14 años. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un mensaje personal extenso sobre la separación.

Por ahora, ambos continuarán enfocados en sus carreras. Sooyoung mantiene su trabajo como actriz y cantante, mientras Jung Kyung Ho sigue activo dentro de la televisión y el cine coreano.

El final de su relación marca el cierre de una de las historias de amor más seguidas por los fans del K-pop y los K-dramas, pero también confirma que ambos buscarán seguir adelante desde el respeto y la distancia profesional.

bgpa