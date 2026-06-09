La inesperada confesión de Shakira: Por qué estuvo a punto de abandonar su carrera para siempre

Mientras se prepara para una de las actuaciones más esperadas del Mundial 2026 con el tema oficial Dai Dai junto a Burna Boy, Shakira sorprendió a sus seguidores con una confesión que nadie esperaba. La cantante colombiana reveló que hubo un momento en el que estuvo muy cerca de alejarse definitivamente de la música y cambiar por completo su estilo de vida.

¿Por qué Shakira pensó en dejar de cantar?

Con más de tres décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y una influencia que trasciende generaciones, la artista sigue siendo una de las figuras más importantes de la música internacional. Sin embargo, según contó recientemente en una entrevista con Vogue, hubo una etapa en la que consideró seriamente dejar atrás los reflectores.

La cantante aseguró que soñaba con comprar una granja y criar animales. Foto: Instagram shakira

Estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música”, explicó la cantante, dejando ver que durante algún tiempo contempló un futuro muy diferente al que vive actualmente.

Aunque la idea parecía firme en aquel entonces, con el paso de los años comprendió que todavía tenía mucho por ofrecer tanto artística como personalmente.

Tenía y tengo mucho más que decir y hacer”, aseguró.

¿Qué hizo que Shakira cambiara de opinión?

La revelación llega en un momento particularmente significativo para la estrella colombiana. Después de atravesar una de las etapas más mediáticas de su vida tras su separación de Gerard Piqué, Shakira logró transformar las dificultades personales en una nueva fuente de inspiración creativa.

Tras superar momentos difíciles en su vida personal, encontró una nueva inspiración artística. IG shakiraandpique

Canciones que nacieron de ese proceso emocional conectaron con millones de personas alrededor del mundo y terminaron impulsando una nueva etapa en su carrera. El resultado fue Las Mujeres Ya No Lloran, un proyecto que no solo dominó las plataformas digitales, sino que también dio origen a una gira histórica.

El tour se convirtió en un acontecimiento global, reuniendo a millones de espectadores y consolidándose como una de las giras más exitosas realizadas por una artista latina. Pero para Shakira, el verdadero valor de esta etapa va mucho más allá de las cifras. La cantante explicó que regresar a los escenarios le permitió reencontrarse con una parte esencial de sí misma.

A veces damos por sentado lo que hacemos o simplemente nos olvidamos de quiénes somos”, reflexionó.

El éxito de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour cambió su perspectiva. IG shakira

Ese redescubrimiento también le hizo entender que la música continúa siendo una parte fundamental de su identidad.

Más allá de los premios, los récords o las reproducciones, la colombiana asegura que existe un motivo mucho más profundo por el que decidió seguir adelante: la relación que mantiene con sus seguidores. Lejos de considerar sus conciertos como simples presentaciones, Shakira los vive como encuentros cargados de emoción y cercanía.

Cuando actúo, no lo hago solo delante de un público. Lo hago rodeada de mi familia”, afirmó.

Shakira considera que sus seguidores son una extensión de su familia. IG shakira

La importancia de sus fans para Shakira

Para la artista, sus fanáticos han estado presentes en cada etapa de su vida. Han celebrado sus triunfos, acompañado sus cambios artísticos y permanecido a su lado durante los momentos más difíciles. Esa lealtad, asegura, es algo que jamás ha dado por sentado.

No condenan mis imperfecciones. Siento una gran comodidad cuando estoy en el escenario”, explicó.

La cantante también habló sobre el significado que tienen para ella las canciones que ha interpretado durante décadas. Muchas de ellas se han convertido en la banda sonora de momentos importantes para millones de personas, creando un vínculo que considera único.

Es casi como una comunión. Repasamos canciones que han sido la banda sonora de la vida de mucha gente y también de la mía”, señaló.

La artista afirmó que reencontrarse con el público la ayudó a redescubrir su pasión. Foto: @Shakira

Esa conexión emocional fue precisamente lo que terminó alejándola de la idea del retiro. Cada concierto, cada encuentro con el público y cada nueva canción le recordaron que aún tiene historias por contar. Por ahora, el retiro parece estar completamente descartado.

Con una gira histórica, una participación destacada en el Mundial 2026 y nuevos proyectos en marcha, Shakira atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Y aunque alguna vez soñó con una vida tranquila en una granja, hoy tiene claro que su lugar sigue estando sobre el escenario.