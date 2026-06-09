Elenco de Jackass regresa y promociona nueva película a bordo del 'Cartzilla'

El legendario elenco de Jackass tomó las avenidas principales de Los Ángeles a bordo de un carrito de supermercado gigante. El grupo de comediantes y acróbatas busca promocionar el estreno mundial de su última película, la cual marca la despedida definitiva de la famosa franquicia. Los irreverentes actores confirmaron su llegada a los cines de todo el mundo para el 26 de junio de 2026.

Para marcar el inicio de la venta de boletos en Estados Unidos, los protagonistas sorprendieron a cientos de transeúntes sobre Hollywood Boulevard y el icónico Sunset Strip. Esta llamativa campaña publicitaria paralizó el tráfico local y encendió de inmediato la nostalgia de los fanáticos. Las redes sociales explotaron con imágenes y videos del peculiar recorrido automovilístico.

Johnny Knoxville y compañía en el 'Cartzilla'. Foto de X: Jackass

La agrupación decidió recrear a una escala masiva la icónica escena introductoria de su primera producción cinematográfica, lanzada en el año 2002. Para lograrlo, utilizaron un enorme vehículo motorizado bautizado oficialmente por la producción como 'Cartzilla'. El monstruoso transporte acaparó las miradas y desató carcajadas entre los turistas y residentes de la zona.

La evolución del peligro sobre ruedas

A diferencia de los carritos ordinarios de sus primeros videos virales, esta nueva atracción gigante cuenta con un motor integrado de alta potencia. Sus viejos vehículos requerían el esfuerzo físico de alguien para empujarlos cuesta abajo, lo cual ponía en riesgo constante la integridad física de los tripulantes. Ahora, la canasta metálica del Cartzilla ofrece el espacio suficiente para albergar cómodamente a casi una decena de personas.

Promocional de la nueva película de Jackass. Foto de X: Jackass

El equipo viaja de pie mientras recorre las avenidas californianas, saludando a sus seguidores con la misma energía de hace dos décadas. El elenco de Jackass figura entre los grupos más recordados por toda una generación que creció consumiendo la barra de programación de la cadena MTV. Sus peligrosos desafíos y polémicas bromas redefinieron el concepto de entretenimiento televisivo juvenil.

La emisión original enfrentó una censura estricta en la televisión internacional porque algunos televidentes intentaban replicar las conductas extremas en sus propios hogares. A pesar de los obstáculos regulatorios, la franquicia superó la pantalla chica y conquistó las salas de cine con un rotundo éxito comercial. Esta victoria taquillera abrió el camino para producir múltiples secuelas que dominaron la taquilla global.

El adiós definitivo de una era llena de adrenalina

Bajo el liderazgo indiscutible de Johnny Knoxville, los integrantes originales lidian hoy con el inevitable paso del tiempo. Los actores reflejan un evidente deterioro físico natural tras acumular cientos de golpes, fracturas y lesiones extremas ante las cámaras. El equipo también carga con dolores emocionales profundos, como la trágica pérdida de su compañero Ryan Dunn, quien falleció en 2011 durante un fatal accidente automovilístico.

El elenco de Jackass se acercó al público. Foto de X: Jackass

Los sobrevivientes de la agrupación están listos para bajar el telón de manera definitiva y despedir la marca que los catapultó a la fama internacional. Esta cinta final lleva el título oficial de Jackass: Best and Last y busca reunir a la mayoría de los miembros clásicos. Las distribuidoras en América Latina proyectarán el largometraje bajo los nombres Lo mejor para el final o La última y nos vamos.

La esperada producción promete entregar un sentido homenaje a las más de dos décadas de irreverencia, golpes espectaculares y amistad inquebrantable que cimentaron su éxito. Los creadores garantizan una recopilación magistral de acrobacias inéditas guardadas celosamente en los archivos del estudio. El viaje en el carrito de supermercado anticipa un cierre espectacular, nostálgico y completamente digno de su legado en la cultura pop contemporánea.