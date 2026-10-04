Juan de Dios Pantoja responde a Yeri Mua tras llamarlo “machista”

La relación entre los influencers Juan de Dios Pantoja y Yeri Mua volvió a generar conversación en redes sociales, luego de que sus diferencias públicas tomaran fuerza nuevamente.

Ambos creadores de contenido han protagonizado distintos intercambios y, en los últimos meses, han dejado clara su postura respecto al otro. Aunque este es un nuevo conflicto, tiene raíz en las declaraciones de Juan de Dios Pantoja respecto a la relación de Yeri Mua con Kenia Os.

La situación provocó que Yeri Mua contestara los comentarios del influencer y lo llamara “machista”.

Juan de Dios Pantoja le responde a YeriMua luego de que lo tachara de “machista” IG: @yerimua

¿Qué dijo Yeri Mua sobre Juan de Dios Pantoja?

Yeri Mua fue cuestionada por Mitch Chismeyuber sobre la opinión de Juan de Dios Pantoja respecto a la relación entre la influencer y Kenia Os. Esto ocurrió a raíz de que, en uno de sus videos, el influencer mencionó que Kenia ni siquiera “topaba” a Yeri.

La también cantante señaló que ha tenido algunos acercamientos con Kenia e incluso mencionó que le iba a regalar uno de sus perfumes. En contraste, aseguró que a Juan de Dios no le iba a regalar nada.

Kenia recién me puso que me iba a regalar uno de sus perfumes y a Juan de Dios, pues un pedo le va a regalar, pobrecito, que siga hablando y que siga ladrando y que siga monetizando de su familia porque es de lo único que sabe hacer, monetizar de su familia, de su esposa, pobrecita, pero bueno ya, ni modo, qué se le puede hacer, hombre machista, como siempre.

Debido a estas declaraciones, el youtuber contestó en sus redes sociales.

Juan de Dios Pantoja responde a Yeri Mua tras ser señalado

Después de las declaraciones de Yeri Mua, el youtuber publicó un comunicado en sus historias de redes sociales, donde afirmó sentirse orgulloso de que su vida gire en torno a su familia.

Para mí, que alguien diga que mi vida gira alrededor de mi familia no es un insulto, es un halago. Gracias a mi trabajo tengo el privilegio de estar presente, compartir con ellos y construir un hogar. Y para mí, eso vale más que cualquier ‘vida loca’.

El influencer también mencionó que aparentar una vida divertida en redes sociales no significa que haya paz por dentro.

Hoy cualquiera puede aparentar una vida divertida: fiestas, viajes, excesos, estímulos constantes... pero no todo lo que se ve emocionante por fuera significa que exista paz por dentro.

Construir un hogar es diferente. Requiere amor, paciencia, compromiso, lealtad y aprender a elegir a la misma persona incluso en los días difíciles.

Muchos pasarán años buscando a la ‘persona perfecta’, hasta que algún día entiendan algo: LAS RELACIONES PERFECTAS NO SE ENCUENTRAN, SE CONSTRUYEN.

Juan de Dios Pantoja le responde a YeriMua luego de que lo tachara de “machista” IG: @juandediospantoja

El influencer también mencionó que su familia es su centro y que sus integrantes le recuerdan quién realmente es y qué es lo importante en la vida.

La familia para mí es sagrada. Yo puedo hacer ruido con mis videos, entrar en polémicas, divertirme y vivir muchas experiencias, pero siempre regreso a mi centro: mi esposa, mis hijos y mi hogar.

Ahí es donde recuerdo quién soy y qué es realmente importante. Porque puedes conseguir dinero, fama, números, atención y hasta hacer que todo el mundo hable de ti... pero ninguna de esas cosas garantiza que al llegar a casa tengas paz, amor y personas que realmente estén contigo. Y eso es lo que más valoro de mi vida.

Juan de Dios Pantoja le responde a YeriMua luego de que lo tachara de “machista” IG: @juandediospantoja

Finalmente, Pantoja mencionó que tiene un hogar y cerró el comunicado con una frase que hace alusión a una de las canciones de Yeri Mua. Aunque no mencionó nombres, los internautas pudieron deducir que el texto iba dirigido a la influencer.

Tengo algo que no se compra con dinero, no se consigue con polémicas y no se mide en seguidores: tengo un hogar. (Denle su croquetita jaja).

Juan de Dios Pantoja le responde a YeriMua luego de que lo tachara de “machista” IG: @juandediospantoja

Yeri Mua y Juan de Dios Pantoja: así comenzó su polémica

Uno de los episodios que marcó el desencuentro ocurrió en junio, cuando Yeri Mua hizo pública la invitación para participar en “Los Talegones”.

La propuesta de Pantoja tenía como objetivo que ambos pudieran conversar y abordar las diferencias que habían surgido a partir de las declaraciones de la influencer. Sin embargo, Yeri rechazó la invitación y explicó que no estaba dispuesta a prestarse a una dinámica que pudiera convertirse en un enfrentamiento frente a las cámaras.

La cantante también relacionó su decisión con su cercanía con Kenia Os, cuya historia con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja ha sido objeto de numerosas polémicas desde hace varios años.

En este contexto, Yeri Mua afirmó que su postura respondía a una cuestión de lealtad y no a la falta de oportunidades para generar contenido.

La negativa, lejos de cerrar la controversia, provocó que la conversación aumentara en redes sociales.

Mientras tanto, Yeri Mua continúa con su carrera musical y su actividad como creadora de contenido. La influencer y cantante aseguró que el 22 de octubre lanzará su próximo álbum y adelantó que, aunque aún no puede dar declaraciones al respecto, tiene algunos proyectos en puerta.

La nueva respuesta de Juan de Dios Pantoja vuelve a colocar a ambos creadores en el centro de la conversación digital, mientras sus seguidores interpretan sus publicaciones y esperan conocer si la polémica tendrá un nuevo capítulo.