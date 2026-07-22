José María de Tavira será el nuevo intérprete de Drácula en este proyecto 

En 1897, Bram Stoker publicó la novela de fantasía gótica Drácula, que se convirtió en un clásico de la literatura y, desde entonces, su obra se ha replicado en cine, teatro, televisión y en versiones de audio al alcance de todo aquel que gusta de la cultura vampírica.

Audible, empresa líder en entretenimiento en formato de audio, anunció el próximo lanzamiento de su adaptación de Drácula, un Audible Original que reimagina el escalofriante thriller psicológico de Bram Stoker como una experiencia de audio inmersiva, acompañada de un elenco completo de actores.

Este proyecto, en el caso de los oyentes de Latinoamérica, tendrá al actor José María de Tavira y a Esmeralda Pimentel en los papeles de Drácula y Mina, su eterno amor, respectivamente.

“Esto es lo que Audible hace mejor, crear experiencias de audio inmersivas que transportan a los oyentes al corazón de la historia. Cuando Drácula te susurra al oído, cuando escuchas sus pasos en la oscuridad, pero no ves su reflejo, es cuando entiendes por qué somos el hogar ideal para esta historia.

“Nuestra producción eleva el thriller psicológico que constituye la esencia de Drácula, con el enfrentamiento entre Mina y Drácula como corazón de todo”, explica Aurélie de Troyer, Head of Audible Content, International, en un comunicado.

La actriz también forma parte de la producción que estará disponible el 1 de octubre. Audible

La producción se estrenará a nivel mundial y estará disponible en inglés, español de España, francés, alemán, italiano, español latinoamericano y portugués brasileño, con elencos conformados por reconocidas figuras locales en cada versión.

“Hemos reunido elencos de primer nivel en siete idiomas, desde Jonathan Bailey y Ella Purnell hasta Omar Sy, Riccardo Scamarcio y Matthias Schweighöfer, un talento internacional excepcional que da vida a un Drácula verdaderamente global. Con la directora Mary Lambert al frente y una escalofriante banda sonora compuesta por Ilan Eshkeri, estamos llevando esta ambiciosa producción a los oyentes justo a tiempo para Halloween”, agregó la ejecutiva.

Y es que justo el estreno de Drácula llegará a Audible –de Amazon– el próximo 1 de octubre, y todos los episodios estuvieron a cargo de la directora Mary Lambert, la responsable de otro clásico: Cementerio de mascotas, y ahora debuta el la dirección de audiolibros con esta producción.

Drácula llega al catálogo de Audible para sumarse a clásicos como Orgullo y prejuicio de Jane Austen y 1984, de George Orwell. Los audiolibros de horror y crimen son de los más populares.