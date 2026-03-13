José Ángel Bichir delicado: esto se sabe de su diagnóstico tras caída de un tercer piso 

La preocupación crece en torno al estado de salud del actor José Ángel Bichir, luego de que se confirmara que continúa internado en el Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México tras sufrir una caída desde el tercer piso de un edificio.

De acuerdo con información difundida en el programa De Primera Mano, el actor ingresó al área de urgencias aproximadamente a las 15:00 horas, después de que servicios de emergencia lo trasladaran desde un complejo de departamentos ubicado en la colonia Narvarte.

Los primeros reportes apuntan a que el incidente ocurrió en un edificio situado en la intersección de Uxmal y Xola, en la alcaldía Benito Juárez, donde vecinos alertaron a las autoridades al encontrar al actor con diversas lesiones.

Reportan múltiples fracturas y lesiones graves

Aunque los familiares y allegados de José Ángel Bichir han mantenido gran discreción sobre su estado de salud, trascendió que el actor presenta lesiones severas en varias partes del cuerpo.

Entre los daños físicos reportados se encuentran:

Fracturas en varias costillas

Lesiones en manos y piernas

Fracturas en el rostro y el cráneo

Posible fractura en una pierna

Las fuentes citadas señalan que su condición es grave, por lo que permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan el tratamiento que requerirá para su recuperación.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de su familia o representantes que confirme detalles adicionales sobre su evolución médica.

Autoridades iniciaron una investigación

Tras lo ocurrido, autoridades capitalinas activaron el protocolo correspondiente y ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los servicios de emergencia acudieron al lugar luego de que se reportara a un hombre con manchas hemáticas en la parte baja del edificio.

Paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron al actor con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica especializada.

José Ángel Bichir mezcalent

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el actor habita en el tercer piso del inmueble, desde donde presuntamente se habría lanzado, situación que ahora es investigada por el Ministerio Público.

¿Quién es José Ángel Bichir?

La noticia generó una fuerte reacción entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes han expresado mensajes de apoyo y preocupación por la salud del actor.

José Ángel Bichir forma parte de una de las familias más reconocidas de la actuación en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y miembro de una dinastía artística que incluye a intérpretes de gran trayectoria en cine, televisión y teatro.

A lo largo de su carrera, el actor ha participado en distintos proyectos audiovisuales y producciones teatrales, consolidando su presencia dentro de la industria del entretenimiento.

José Ángel Bichir

Además, en años recientes su nombre también estuvo en el centro de la conversación mediática por su relación sentimental con la cantante Belinda.

AAAT*