¿Traición doble? Señalan a Jorge D’Alessio por engañar a Marichelo con una amiga cercana

La relación entre Jorge D’Alessio y Marichelo vuelve a generar titulares, esta vez por una versión que apunta a una posible “doble traición” que habría marcado un punto de quiebre en su matrimonio.

Aunque ambos ya habían reconocido que atraviesan una etapa complicada, nuevas declaraciones han añadido un elemento inesperado que ha intensificado el interés público.

En medio de un proceso personal que la pareja ha intentado manejar con discreción, la polémica crece tras los señalamientos que involucran a una persona cercana al círculo de confianza de Marichelo, lo que ha dado pie a especulaciones sobre el origen real de la crisis.

Jorge D’Alessio y Marichelo: revelan posible “doble traición” con una amiga cercana Especial

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre la supuesta infidelidad de Jorge D’Alessio?

La versión más reciente fue difundida por la periodista Ana María Alvarado, en su programa El Precio de la Fama, quien aseguró que la separación entre la pareja podría estar relacionada con la intervención de una tercera persona.

De acuerdo con lo expuesto, se trataría de una amiga cercana de Marichelo que comenzó a convivir con frecuencia con D’Alessio dentro del entorno laboral de la banda Matute. Según esta versión, la relación profesional habría derivado en una cercanía que generó sospechas.

Se rumora que la situación que los llevó a esta separación fue aparentemente una amiga cercana de Marichelo que comenzó muy conversadora con Jorge D’Alessio, y que supuestamente cantaba; Marichelo se llevaba muy bien con ella.

La periodista añadió que el vínculo entre ambos habría ido más allá del ámbito laboral, lo que encendió alertas dentro de la relación. Según su testimonio, Marichelo comenzó a notar inconsistencias relacionadas con los viajes del músico.

La iban a meter a los coros y entonces empezó a descubrir (Marichelo) que en uno de los viajes (de Jorge) apareció su amiga.

Ante los cuestionamientos, D’Alessio habría negado cualquier tipo de traición, al asegurar que la relación con esta persona era estrictamente profesional y que, además, existía una amistad previa con su esposa.

Jorge D’Alessio y Marichelo: revelan posible “doble traición” con una amiga cercana IG

Alvarado señaló que el impacto para Marichelo habría sido mayor por tratarse de alguien de su confianza. “Lo triste para Marichelo fue doble, porque no se lo esperaba y porque fue una doble traición, tanto de su amiga como de Jorge”, comentó.

Además, subrayó que el ocultamiento de información habría sido un factor clave en el conflicto: “Si no estaban haciendo nada, ¿por qué ninguno de los dos le dijo? Los dos le ocultaron información y eso le hizo sospechar”.

Hasta el momento, insistió, ambas partes han negado que exista una infidelidad confirmada, aunque esa versión se mantiene como uno de los posibles detonantes de la crisis.

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La amiga de Marichelo: así habría iniciado la polémica relación

Los rumores externan que la supuesta tercera en discordia no era ajena a la pareja. Por el contrario, habría sido integrada al equipo de trabajo de Matute, lo que facilitó la convivencia constante con el cantante.

Según la información de la periodists, la mujer fue incluida en la nómina de la agrupación, lo que le permitió viajar con ellos y participar en diversas actividades laborales.

Entonces Jorge la había metido dentro de la nómina para que Matute pagara sus gastos de hotel y avión; alguien le comentó a Marichelo y ella lo cuestionó.

Este punto habría generado tensión, ya que, de acuerdo con lo señalado, la decisión no se comunicó de forma transparente. Esa falta de claridad habría alimentado las dudas y provocado un distanciamiento entre la pareja.

El contexto laboral, combinado con la cercanía personal, colocó a esta persona en el centro de la controversia mediática, aunque su identidad no ha sido confirmada públicamente.

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¿Jorge D’Alessio confirmó la traición? Esto es lo que ha dicho

Hasta ahora, no existe una confirmación directa de infidelidad por parte de Jorge D’Alessio. Sin embargo, el cantante ha reconocido su responsabilidad en la crisis que atraviesa su matrimonio.

En declaraciones anteriores, el integrante de Matute expresó:

“El que se equivocó fui yo”.

Aunque no detalló el motivo específico de su error, sus palabras han sido interpretadas como un reconocimiento de fallas dentro de la relación.

D’Alessio también ha reiterado que se trata de un proceso complicado y ha solicitado respeto hacia su vida privada, especialmente por el bienestar de su familia. En ese sentido, ha evitado profundizar en las causas que derivaron en la separación.

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La relación entre Jorge D’Alessio y Marichelo se encuentra en una etapa de incertidumbre marcada por versiones no confirmadas y declaraciones públicas que apuntan a un conflicto interno. Mientras la periodista Ana María Alvarado sostiene que una tercera persona pudo influir en la ruptura, el cantante ha reconocido errores sin precisar su naturaleza.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre una infidelidad, por lo que la situación permanece en el terreno de las versiones y testimonios. La evolución del caso dependerá de lo que ambas partes decidan compartir en adelante, en un contexto donde han privilegiado la discreción y el cuidado de su entorno familiar.