“La historia sin fin” regresa a cines en México: cuándo y dónde ver el reestreno

“La historia sin fin”, dirigida por Wolfgang Petersen y estrenada originalmente en 1984, regresará a las salas de cines en México como parte de la exhibición de clásicos.

Ese clásico que combina animatronics, efectos especiales y escenarios físicos, fue realizada en una época anterior al predominio de los efectos digitales.

La película tuvo una importante influencia en la cultura popular y décadas después volvió a ganar atención entre nuevas generaciones, especialmente a partir de referencias y homenajes en producciones contemporáneas.

¿De qué trata la película “La historia sin fin”?

“La historia sin fin”, dirigida por Wolfgang Petersen. Especial

La película sigue a Bastián Balthazar Bux, un niño que descubre un misterioso libro llamado “La historia sin fin”. Mientras lo lee, comienza a adentrarse en el mundo fantástico de Fantasía, un reino amenazado por una fuerza destructiva conocida como la Nada.

Dentro de ese universo aparecen algunos de los personajes más recordados del cine fantástico de los años 80, como Atreyu, el guerrero encargado de buscar una forma de salvar Fantasía, y Fújur (Falkor), el enorme dragón blanco de la suerte.

La historia combina aventura, fantasía y elementos sobre la imaginación, la esperanza y el poder de creer, razón por la que con el paso de los años se convirtió en una película de culto y en una referencia de la fantasía cinematográfica.

Cabe destacar que Fújur se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la película, mientras que la canción “The NeverEnding Story”, interpretada por Limahl, terminó convirtiéndose en otro de los símbolos asociados con la cinta.

Para el público actual puede ser impresionante saber que Fújur fue construido físicamente. El dragón de la suerte medía aproximadamente 13 metros de largo, tenía miles de escamas y estaba equipado con mecanismos que permitían mover diferentes partes de su cuerpo.

¿Cuándo y dónde ver el reestreno en Cinemex?

“La historia sin fin”, dirigida por Wolfgang Petersen. Especial

La fecha confirmada es el jueves 3 de septiembre de 2026. Cinemex ya la incluye en su cartelera oficial y también promocionó el reestreno en sus redes sociales.

Por ahora, la cadena de cines la presenta simplemente como “La historia sin fin” y no como una nueva versión o remake, por lo que se trata de la misma producción estrenada en 1984.

Pese a que ya está en cartelera, la disponibilidad de salas y horarios puede variar dependiendo de la ciudad y del complejo, por lo que se recomienda a los cinéfilos que consulten antes las sucursales para saber si se encontrará en exhibición en un lugar determinado.

Hasta ahora, no se sabe durante cuánto tiempo permanecerá en exhibición y tampoco se ha precisado si todas las ciudades tendrán funciones.

¿Quiénes actúan?

El reparto está encabezado por Barret Oliver, quien interpreta a Bastián, y Noah Hathaway, como Atreyu. También participan Tami Stronach como la Emperatriz Infantil, Thomas Hill como Carl Conrad Coreander y Alan Oppenheimer, quien presta su voz a varios personajes, entre ellos Fújur.

La cinta está basada en la novela homónima del escritor alemán Michael Ende, publicada en 1979. Sin embargo, la adaptación cinematográfica no abarca toda la novela y tomó algunas libertades respecto al material original.