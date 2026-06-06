Villa Valguarnera: así luce por dentro la mansión de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

Después de una ceremonia privada celebrada en Londres, Dua Lipa y Callum Turner decidieron continuar los festejos de su unión con una celebración mucho más exclusiva en Italia. La pareja eligió como escenario Villa Valguarnera, una lujosa mansión histórica situada en la localidad siciliana de Bagheria, considerada una de las joyas arquitectónicas más importantes de la región.

La espectacular propiedad se transformó durante varias horas en el epicentro de una celebración que reunió a figuras del mundo del espectáculo.

Rodeada de jardines, terrazas con vistas al mar y salones cargados de historia, la villa ofreció el ambiente ideal para una boda que combinó elegancia con tradición italiana.

La ceremonia fue privada y contó únicamente con familiares y amigos cercanos. IG

Así es Villa Valguarnera por dentro

Villa Valguarnera destaca por su arquitectura y por conservar gran parte de su diseño original.

Construida durante el siglo XVIII para una de las familias nobles más influyentes de Sicilia, la residencia combina elementos barrocos y neoclásicos que reflejan el poder económico y político que llegó a tener la aristocracia de la isla.

En su interior sobresalen amplios salones decorados con frescos, techos ornamentados, mobiliario histórico y enormes ventanales que permiten la entrada de luz natural y ofrecen vistas privilegiadas del paisaje siciliano.

Villa Valguarnera

Los espacios fueron diseñados para impresionar a visitantes distinguidos, una característica que sigue vigente siglos después y que convierte a la propiedad en una de las residencias históricas más admiradas de Italia.

Además de sus interiores, la villa cuenta con extensos jardines perfectamente integrados al entorno natural, creando una atmósfera que mezcla lujo y romanticismo.

Villa Valguarnera

El escenario perfecto para una boda de ensueño

La ceremonia principal se realizó al aire libre, en una zona ajardinada rodeada de árboles centenarios y vegetación mediterránea.

De acuerdo con reportes de medios británicos, la cantante caminó hacia el altar acompañada por un elegante arreglo floral compuesto por lirios del valle, peonías y jacintos, mientras familiares y amigos observaban el emotivo momento.

Los invitados comenzaron a llegar varias horas antes del enlace, mientras que los recién casados hicieron su aparición en un exclusivo vehículo de lujo para compartir algunos momentos con sus seres queridos antes de intercambiar votos.

Villa Valguarnera

Tras la ceremonia, la celebración continuó con una cena de gala preparada por un reconocido chef y una fiesta que se prolongó hasta la madrugada.

La organización incluyó música en vivo, discursos emotivos y diversas actividades diseñadas para ofrecer una experiencia inolvidable a todos los asistentes.

El momento más emotivo de la boda

Uno de los instantes más comentados de la boda fue la participación del legendario cantante Elton John.

El artista británico interpretó una de sus canciones más emblemáticas para los recién casados, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

La presentación conmovió a numerosos invitados y reforzó el vínculo de amistad que existe entre Elton John y Dua Lipa, quienes han colaborado profesionalmente en el pasado y mantienen una cercana relación desde hace varios años.

A view taken in Palermo, Sicily, on June 4, 2026 shows the Galleria d'Arte Moderna Sant'Anna, one of the venues set to host the wedding celebrations of British singer Dua Lipa and British actor Callum Turner. The couple, who married in a civil ceremony in London on May 31, are set to celebrate with guests from June 5 to 7 across several Palermo venues, with the main event to be held at Villa Valguarnera in nearby Bagheria. (Photo by ALESSANDRO FUCARINI / AFP) AFP

Entre los asistentes también figuraron reconocidas personalidades del mundo musical, productores y artistas que acompañaron a la pareja durante la celebración.

Un tesoro escondido en la costa de Sicilia

Aunque destinos como Venecia, la Costa Amalfitana o el Lago de Como suelen acaparar la atención de turistas internacionales, Bagheria conserva un encanto mucho más discreto.

Ubicada en la costa norte de Sicilia, esta localidad se caracteriza por sus históricas villas aristocráticas, construidas por la nobleza durante el siglo XVIII como refugios de verano lejos del bullicio de Palermo.

Villa Valguarnera es una de las más representativas de este conjunto arquitectónico.

Su ubicación privilegiada permite contemplar el mar Tirreno y buena parte del paisaje costero siciliano, una de las razones por las que se ha convertido en un lugar muy apreciado tanto por viajeros como por producciones audiovisuales.

De hecho, la propiedad ha servido como escenario para proyectos inspirados en la historia de la aristocracia italiana, gracias a la atmósfera única que conserva hasta nuestros días.

Villa Valguarnera

La conexión especial de Dua Lipa con Italia

La elección de Sicilia como sede de la boda no parece haber sido casualidad.

Durante los últimos años, Dua Lipa ha mostrado públicamente su fascinación por Italia. En distintas ocasiones compartió fotografías y experiencias de sus viajes por el país, especialmente por la región siciliana.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban los bonitos paisajes y algunos de los rincones más emblemáticos de Palermo y sus alrededores.

Para muchos seguidores, aquella conexión anticipaba que Italia podría convertirse en el escenario de un acontecimiento importante en la vida de Dua Lipa.