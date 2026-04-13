Lupita D’Alessio lanza contundente mensaje sobre la ruptura de Jorge y Marichelo

La reciente separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente continúa generando reacciones, y ahora fue Lupita D’Alessio quien decidió pronunciarse con un mensaje firme y emotivo que no pasó desapercibido.

¿Qué dijo Lupita D’Alessio?

La llamada “Leona Dormida” rompió el silencio luego de que su hijo confirmara públicamente el fin de su relación con la actriz, con quien compartió más de una década de vida en pareja. Sin embargo, lejos de entrar en detalles o polémicas, la intérprete dejó clara su postura: mantenerse al margen, pero sin dejar de apoyar a su familia.

La cantante pidió respeto ante el momento complicado. IG soylupitadalessio

A través de sus redes sociales, Lupita compartió un mensaje en el que expresó la tristeza que atraviesa por la situación, al tiempo que hizo un llamado al respeto.

Con profunda tristeza quisiera comentarles que algunos medios están esperando que yo suba algún video perjudicando la situación dolorosa que estamos pasando”, escribió, dejando ver su incomodidad ante la presión mediática.

En el mismo texto, la cantante subrayó que, aunque en el pasado llegó a opinar sobre temas públicos, esta vez la situación es distinta por tratarse de su familia.

Yo me mantengo al margen… Toda mi familia cuenta conmigo siempre”, sentenció, reafirmando su respaldo incondicional.

La cantante envió un mensaje de apoyo a toda su familia. IG soylupitadalessio

¿Qué esta pasando entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente?

El mensaje fue publicado pocos días después de que Jorge D’Alessio confirmara la ruptura durante una entrevista en el programa Hoy. En ese espacio, el músico explicó que la separación se dio de manera reflexiva y que, aunque es un proceso difícil, ambos decidieron tomar caminos distintos priorizando el bienestar familiar.

Hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo”, expresó el líder de Matute, dejando entrever que no hubo conflictos públicos, sino una decisión tomada desde la madurez.

Revela que ambos han decidido mantener discreción sobre los detalles de la separación. IG

También destacó que el proceso requiere tiempo para sanar y acomodar las emociones.

¿Qué ha dicho Marichelo Puente sobre su separación?

Por su parte, Marichelo Puente también habló brevemente con los medios, mostrando la vulnerabilidad que atraviesa en este momento. La actriz pidió comprensión y respeto, asegurando que no es una etapa sencilla.

No es un momento fácil, necesito tiempo”, declaró, visiblemente afectada.

Revela que ambos han decidido mantener discreción sobre los detalles de la separación. IG macpuente

Además, dejó claro que su principal prioridad son sus hijos, a quienes busca proteger del impacto mediático.

Mi enfoque está en ellos, en darles amor y estabilidad”, afirmó, evidenciando su compromiso como madre en medio de la situación.

La ruptura ha estado rodeada de especulaciones en redes sociales, especialmente luego de que usuarios notaran cambios en las cuentas personales de la pareja, como la eliminación de fotografías juntos. Sin embargo, tanto Jorge como Marichelo han evitado alimentar rumores y han optado por manejar el tema con discreción.

En este contexto, la postura de Lupita D’Alessio ha sido vista por muchos como un acto de prudencia. La cantante decidió no intervenir públicamente en los detalles del rompimiento, pero sí dejar claro que su apoyo hacia su hijo y su familia permanece intacto.