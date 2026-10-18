Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran elegante baby shower de su hija María; así fue la fiesta

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están viviendo una de las etapas más especiales de su matrimonio, ya que dentro de poco se convertirán en padres por segunda ocasión. La pareja espera con mucha emoción el nacimiento de María, quien llegará a completar su familia junto a su primer hijo, León.

A lo largo de los últimos meses, los cantantes han disfrutado de la espera de su bebé y, aunque suelen mantener algunos momentos de su vida familiar en privado, recientemente se dieron a conocer imágenes del baby shower que organizaron.

Foto: Instagram cynoficial

Las fotografías y videos de la fiesta comenzaron a circular en redes sociales gracias a algunos de los asistentes, quienes mostraron parte de lo que se vivió durante la reunión. Hasta el momento, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no han publicado imágenes del festejo en sus cuentas oficiales.

¿Cómo fue el baby shower de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Para festejar que pronto tendrán a María entre sus brazos, los exintegrantes de La Academia organizaron una fiesta en la que cuidaron cada detalle, desde los arreglos que adornaron el lugar hasta la comida que ofrecieron a sus invitados.

Uno de los elementos que más destacó fue la decoración, pues eligieron flores de diferentes tamaños en colores rosa, lila y blanco, que estuvieron presentes en varios espacios del evento.

IG: Cynrodriguez

Además, colocaron una enorme letra "M" en color dorado, haciendo referencia al nombre de la pequeña. Los adornos florales también sirvieron como escenario para que los futuros padres posaran juntos y se tomaran fotografías con sus invitados.

En las mesas se podían observar diferentes detalles de cristalería, así como recuerdos personalizados que llevaban grabado el nombre de María, algo con lo que la pareja quiso hacer todavía más especial la celebración.

Cynthia Rodríguez presume su embarazo con elegante vestido rosa

La famosa también llamó la atención por el atuendo que eligió para este día, pues apareció con un vestido rosa ajustado que dejaba ver su pancita de embarazo.

Captura de pantalla

Como complemento, Cynthia Rodríguez utilizó un abrigo beige y un collar de perlas, mientras que Carlos Rivera optó por un traje gris combinado con una camisa blanca.

¿Qué comida hubo en el baby shower de María?

Otro de los aspectos que se dieron a conocer fue el menú que disfrutaron los asistentes, el cual incluyó diferentes preparaciones y un postre que destacó por uno de sus ingredientes.

Gracias a las fotografías de la carta, se pudo conocer que los invitados tuvieron la oportunidad de probar los siguientes platillos:

Captura de pantalla

Croquetas de chicharrón con queso manchego y mayonesa de chiles toreados.

Coliflor rostizada con aderezo de la casa, queso cotija y crumble de guajillo.

Salmón con costra de pistache, acompañado de puré rústico trufado y verduras orgánicas rostizadas.

Fresas con chocolate oscuro, chocolate blanco y láminas de oro de 24 quilates.

¿Qué famosos fueron al baby shower de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Además de la decoración y la comida, otro de los detalles que despertó curiosidad fue la presencia de algunas celebridades que mantienen una amistad con los cantantes.

Entre los asistentes hubo familiares de la pareja, amigos cercanos y algunos rostros conocidos de la televisión, especialmente personas con las que Cynthia Rodríguez trabajó durante su paso por Venga La Alegría.

Captura de pantalla

Una de las famosas que estuvo presente fue Kristal Silva, quien compartió durante varios años el foro del matutino con Cynthia. También destacó la asistencia de Anahí y Mau Mancera.

Aunque todavía no se ha dado a conocer la lista completa de invitados, entre las personas que estuvieron presentes se encuentran:

Kristal Silva

Luis Ángel Lores

Anahí y su esposo

Mike Noriega

Dio Lluberes

Ulises Saldaña

Christian Lara

Roberto Ruiz

Mau Mancera

Ismael Zhu