Muere Michael Forest, actor que interpretó al dios Apolo en 'Star Trek'

Michael Forest, actor estadounidense que participó en películas y series de televisión, murió a los 97 años. A lo largo de su carrera, el intérprete trabajó en diferentes producciones, aunque uno de sus personajes más recordados fue el dios Apolo en la serie original de "Star Trek".

Durante más de seis décadas, Forest se mantuvo relacionado con el mundo del entretenimiento, no solo por sus apariciones frente a las cámaras, sino también por su trabajo como actor de doblaje, una actividad que lo llevó a prestar su voz a personajes de anime y videojuegos.

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Aunque en sus últimos años se mantuvo alejado de los reflectores, el actor continuó participando en algunos proyectos. Su última aparición en el cine ocurrió en 2019, cuando tenía 90 años, en el cortometraje "When the Train Stops", donde interpretó al alguacil Preston Booth.

¿De qué murió Michael Forest, actor de Star Trek?

La noticia del fallecimiento de Michael Forest fue dada a conocer por su amigo James A. Brown, quien utilizó su cuenta de Facebook para informar sobre la muerte del actor.

Según lo publicado por Deadline, el intérprete murió el miércoles a los 97 años en una residencia para adultos mayores en Sparks, Nevada, donde había vivido durante sus últimos años.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte ni se han compartido más detalles sobre las circunstancias en las que falleció.

En el ámbito personal, Forest estuvo casado con la actriz Diana Hale desde 1970. Su matrimonio duró más de cinco décadas, hasta el fallecimiento de ella en 2022.

¿Quién fue Michael Forest, actor que interpretó a Apolo en Star Trek?

Detrás del nombre artístico de Michael Forest se encontraba Gerald Michael Charlebois, quien nació el 17 de abril de 1929 en Harvey, Dakota del Norte, Estados Unidos.

Su interés por la actuación comenzó desde joven. Después de mudarse con su familia a Seattle, Washington, decidió estudiar inglés y teatro en la Universidad Estatal de San José, una preparación que le permitió comenzar su camino en el entretenimiento.

Fue aproximadamente en 1957 cuando adoptó el nombre de Michael Forest, con el que apareció en numerosas películas y programas de televisión.

Uno de sus trabajos más conocidos llegó en 1967, cuando fue elegido para interpretar al dios griego Apolo en el episodio "Who Mourns for Adonais?" de la serie original de "Star Trek".

Este personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de su trayectoria y, décadas después, Forest tuvo la oportunidad de interpretarlo nuevamente.

En 2013 regresó como Apolo en "Star Trek Continues", una serie web creada por seguidores de la franquicia que buscaban recuperar la esencia de la producción original.

¿En qué películas y series apareció Michael Forest?

Mucho antes de ser reconocido por los seguidores de "Star Trek", Michael Forest ya había trabajado en diferentes programas de televisión, especialmente durante las décadas de los cincuenta y sesenta.

Entre sus participaciones destacó "The Twilight Zone", serie en la que apareció en 1964 como parte del episodio "Black Leather Jackets". En esta historia interpretó a Steve, un motociclista que en realidad era un extraterrestre enviado a la Tierra junto con otros seres para destruir a los humanos y apoderarse del planeta.

Ese mismo año también formó parte de "The Dick Van Dyke Show", donde dio vida a un antiguo novio universitario de Laura Petrie, personaje interpretado por Mary Tyler Moore.

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Su trayectoria televisiva incluyó títulos como "Zorro", "Maverick", "Gunsmoke", "The Outer Limits", "Mission: Impossible", "Gilligan's Island" y "Get Smart".

Con el paso del tiempo, el actor también consiguió papeles en telenovelas estadounidenses, entre ellas "The Young and the Restless", "As the World Turns" y "Days of Our Lives".

En la pantalla grande, Forest participó en diferentes películas de aventuras, acción y ciencia ficción. Parte de su carrera estuvo relacionada con el director y productor Roger Corman, conocido por realizar cintas independientes con presupuestos reducidos.

Uno de sus primeros trabajos fue "The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent", estrenada en 1958, donde interpretó a Zarko el Bávaro.

Después llegaron otros proyectos como "Beast from Haunted Cave" (1959), "Ski Troop Attack" (1960) y "Atlas" (1961), películas en las que continuó interpretando personajes relacionados con la acción y las aventuras.

Años más tarde, el público también pudo verlo en "King Kong Lives" (1986), así como en "Cast Away" (2000), la película protagonizada por Tom Hanks, en la que Forest interpretó al piloto del avión.

Michael Forest también trabajó en el doblaje de anime y videojuegos

Otra parte importante de la carrera del actor estuvo relacionada con su voz, ya que durante varios años participó en el doblaje de películas, series animadas y otros proyectos.

Entre 1968 y 1978, Forest vivió en Roma, Italia, una etapa en la que trabajó en el doblaje de más de 500 producciones italianas e internacionales.

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Más adelante, comenzó a utilizar el nombre de Alfred Thor para participar en las versiones en inglés de diferentes animes japoneses.

Entre los títulos en los que colaboró se encuentran "Akira", "Cowboy Bebop", "Samurai Champloo", "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" y "The Last Exile".

Su trabajo también llegó a los videojuegos gracias a la franquicia "Dynasty Warriors", en la que prestó su voz al personaje Zuo Ci.

Además, cuando tenía 71 años, participó en "Power Rangers Lightspeed Rescue", donde interpretó con su voz al príncipe Olimpo.