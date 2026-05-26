¿Culpable o inocente? El hijo del fundador de Mango da la cara tras ser el principal sospechoso 

La muerte de Isak Andic sigue generando conmoción en el mundo empresarial y de la moda. Ahora, casi un año y medio después del trágico accidente ocurrido durante una excursión en las montañas cercanas a Barcelona, su hijo Jonathan Andic rompió el silencio por primera vez tras las graves acusaciones que enfrenta por el fallecimiento del empresario.

¿Qué dijo Jonathan Andic sobre la muerte de Isak Andic?

El heredero del imperio de moda Mango publicó una carta abierta dirigida a los empleados de la compañía en la que calificó como “grave, injusta e infundada” la acusación de presunto homicidio en su contra.

El hijo del empresario calificó las versiones en su contra como “injustas e infundadas”. Especial

En el documento, Jonathan también anunció que se apartará temporalmente de sus funciones como vicepresidente para concentrarse completamente en su defensa legal.

Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre en unas circunstancias profundamente dolorosas”, escribió el empresario de 45 años, quien aseguró sentirse víctima de una narrativa pública “parcial, tergiversada y descontextualizada”.

El caso ha provocado enorme atención mediática en España debido al peso que la familia Andic tiene dentro de la industria de la moda internacional. Isak Andic construyó desde cero una de las cadenas de ropa más importantes de Europa, convirtiéndose en una de las mayores fortunas españolas.

¿Cómo murió Isak Andic?

La tragedia ocurrió el 14 de diciembre de 2024, cuando padre e hijo realizaban senderismo en una zona montañosa de Montserrat, a las afueras de Barcelona. Según la investigación judicial, Isak cayó por un precipicio de más de 100 metros mientras Jonathan era la única persona que se encontraba con él en ese momento.

La investigación por la muerte de Isak Andic continúa generando conmoción en España. | Grosby

Durante meses, las autoridades manejaron el caso como un accidente. Sin embargo, nuevas líneas de investigación llevaron a la detención temporal de Jonathan Andic como sospechoso de presunto homicidio.

Aunque logró evitar la prisión preventiva tras pagar una fianza millonaria, la jueza impuso medidas cautelares como la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales ante el juzgado.

¿Por qué fue sospechoso Jonathan Andic en la muerte de Isak Andic?

Parte de las sospechas surgieron a raíz de la supuesta tensión familiar entre padre e hijo. De acuerdo con documentos judiciales difundidos por medios españoles, los investigadores consideran que existían diferencias relacionadas con temas patrimoniales y decisiones futuras sobre la fortuna familiar.

Jonathan aseguró que siempre mantuvo una relación cercana y afectuosa con su padre. Grosby

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la presunta intención de Isak Andic de modificar su testamento para destinar parte de su patrimonio a proyectos filantrópicos mediante una fundación benéfica.

La magistrada también mencionó supuestas visitas previas de Jonathan al lugar donde ocurrió la caída, así como inconsistencias relacionadas con las lesiones descritas en la autopsia.

Frente a esto, Jonathan Andic insistió en que todo se ha convertido en una construcción mediática injusta. En su carta, defendió el vínculo afectivo con su padre y aseguró que, aunque como cualquier familia atravesaron momentos complejos, siempre existieron amor, respeto y unión.

Amo profundamente a mi papá y me siento muy orgulloso de él”, expresó en el mensaje, donde también agradeció el apoyo de su familia y entorno cercano.

La muerte del fundador de Mango se convirtió en uno de los casos más mediáticos del año. | Grosby

Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango

La decisión de apartarse temporalmente de Mango también sacudió al mundo corporativo. Jonathan formaba parte clave de la estructura directiva de la firma y representaba a la nueva generación del legado Andic dentro de la compañía.

Pese al escándalo, la empresa mostró públicamente su respaldo. Toni Ruiz, actual presidente y director ejecutivo de la firma, expresó “máximo respeto, comprensión y apoyo” hacia Jonathan. Además, el Consejo de Administración respaldó de forma unánime al empresario y reiteró su confianza en que podrá demostrar su inocencia.

Mango expresó públicamente su respaldo hacia Jonathan Andic en medio del escándalo.| Reuters

La familia Andic también emitió un mensaje conjunto en el que reafirmó su apoyo “absoluto e incondicional” al hijo mayor del fundador.

Mientras el proceso judicial continúa avanzando, el caso se ha convertido en uno de los episodios más delicados y mediáticos para una de las familias más influyentes de la industria de la moda española.