Joe Jonas se vuelve viral por bailar "Vaquero" durante su paso por CDMX | VIDEO

Joe Jonas volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un video desde la Ciudad de México, donde apareció bailando el popular trend “Vaquero”.

La publicación rápidamente se volvió viral en TikTok y desató cientos de reacciones entre fans mexicanas, quienes celebraron el entusiasmo del cantante previo a su presentación en el Tecate Emblema 2026 junto a los Jonas Brothers.

Joe Jonas se vuelve viral por bailar "Vaquero" durante su paso por CDMX IG

El video de Joe Jonas bailando “Vaquero” que conquistó TikTok

A su llegada a México, Joe Jonas, integrante de Jonas Brothers, logró conectar con su audiencia mexicana tras subir un video inesperado a TikTok, una de las plataformas con más trends y coreografías virales.

En el video se observa al cantante con una playera blanca y pantalón de mezclilla. De fondo aparece el Bosque de Chapultepec, detalle que confirmó a sus seguidores que ya se encontraba en México, listo para su presentación en el Tecate Emblema.

Joe Jonas se vuelve viral por bailar "Vaquero" durante su paso por CDMX IG

El cantante apareció bailando de manera sensual el remix de ‘Vaquero' de la reguetonera mexicana Bellakath. Mientras miraba a la cámara, Joe comenzó a mover la cadera y los brazos con los tradicionales pasos de “Vaquero”, coreografía que se popularizo en TikTok.

Además, el intérprete de “Heart By Heart” escribió con entusiasmo: “Hoy es la noche Méxicooo”, en referencia a su presentación en el festival de música realizado en la capital del país

¿Cuándo y dónde se presentarán los Jonas Brothers en CDMX 2026?

Los Jonas Brothers forman parte del cartel oficial del Tecate Emblema 2026, evento que se realizará este sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con el lineup oficial del festival, la banda encabezará las actividades del sábado 16 de mayo junto a artistas como Louis Tomlinson, Cazzu y LP.

Los hermanos serán los encargados de cerrar el escenario Tecate Main Stage. Su presentación está programada para iniciar a las 12:00 de la noche y concluir a la 1:30 de la madrugada.

El show marcará el regreso de Jonas Brothers a uno de los festivales pop más importantes de México, donde interpretarán algunos de sus mayores éxitos frente a miles de fans mexicanos.

Joe Jonas se vuelve viral por bailar "Vaquero" durante su paso por CDMX IG

Los comentarios de las fans en el video de Joe Jonas bailando “Vaquero”

Las seguidoras del cantante no tardaron en reaccionar y llenaron la publicación con comentarios sobre la apariencia y los movimientos del artista.

“Consejo: cuando vayas a hacer un video elimina las cosas que hagan ruido visual, por ejemplo… la ropa”.

“Ahora una toma, pero sin camisa”.

“Iba a perrear, pero prefirió aplaudir como el señor que es”.

“Este Joe latino nos está enamorando el cuádruple”.

Otras usuarias hicieron referencia a un video previo de una internauta que bromeó sobre la posibilidad de que Joe Jonas utilizara la canción para TikTok.

“¿Dónde está la chica que dijo que nada más faltaba que ‘José’ hiciera un TikTok con esta canción?”, escribió una fan.

Las usuarias se referían a un clip en el que una seguidora comentó: “Con lo random que anda Joe Jonas, no nos sorprendamos que su próximo video en México sea bailando esta canción”. Tras publicarse el TikTok del cantante, otras personas respondieron: “Hermana, lo manifestaste”.

La visita de Joe Jonas a México no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes celebraron que el cantante se sumara a uno de los trends más populares del país.

Con su participación en el Tecate Emblema 2026 cada vez más cerca, el integrante de Jonas Brothers demostró nuevamente la cercanía que mantiene con el público mexicano y su facilidad para conectar con las redes sociales.