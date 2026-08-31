Apple TV y Apple One suben de precio en México en 2026: Así quedan todos los planes

Los aumentos de precio en las plataformas de streaming en México no se detienen y ahora es nuevamente el turno de Apple de hacerlo con su servicio Apple TV, el cual apenas unas horas después de que anunció un incremento en Estados Unidos también golpeó aquí.

El viernes, Apple anunció un incremento de costo en la Unión Americana pasando de 12.99 dólares a 14.99 dólares en el plan mensual. El plan anual cambió de 99 a 119 dólares, esto mientras que Apple One elevó su costo de $19.95 a $21.95 dólares (incluye Apple TV, Apple Music, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud+). En ese momento el incremento solo aplicaba para el vecino país del norte.

Sin embargo, en el transcurso del fin de semana varios usuarios en México se percataron de que el costo también se incrementó en el país de una forma considerable.

Cuando Apple TV llegó a México era uno de los servicios más accesibles por su costo beneficio. Aunque su catálogo era corto, las producciones eran de un alto nivel y los usuarios tenían un alto grado de satisfacción pagando menos de 100 pesos.

¿Cuál es el nuevo costo de Apple TV en México en 2026?

Apple TV tiene ahora un costo de 199 pesos al mes. A diferencia de otros servicios de streaming no tiene variedad de planes con anuncios y únicamente existe un tipo de suscripción.

La empresa presume además de sus exitosas series como Ted Lasso, The Studio, Severance, Silo, Slow Horses, entre otras, contar con los derechos de la MLS, la liga de futbol de los Estados Unidos, para nuestro mercado.

Apple incrementa el precio de Apple One en México, nuevamente

El aumento del costo de Apple TV también ha tenido un impacto en uno de los paquetes del servicio todo en uno Apple One (iCloud+, TV, Music, Arcade y Fitness+). Apenas en julio pasado habían informado de un incremento que ahora tiene un nuevo costo.