Interpol regresa a CDMX: ¿cuándo y dónde comprar boletos para el Estadio Ciudad de los Deportes?

Los fans de Interpol en México ya tienen una fecha que marcar en el calendario. La banda estadounidense confirmó su regreso al país para marzo de 2027 y lo hará con dos invitados de peso: Queens of the Stone Age y The Black Angels.

La gira tendrá tres paradas en territorio mexicano, pero una de las más esperadas será la de Ciudad de México, donde Interpol se presentará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La noticia fue anunciada por la propia agrupación a través de sus redes sociales, donde adelantó que volverá a encontrarse con el público mexicano y confirmó la presencia de Queens of the Stone Age y The Black Angels durante la fecha capitalina.

México, nos emociona mucho verlos en marzo. En Ciudad de México estaremos acompañados por Queens of the Stone Age y The Black Angels, compartió la banda.

Con esto, Interpol prepara una nueva visita a un país donde cuenta con una base importante de seguidores y donde sus presentaciones suelen convertirse en uno de los eventos musicales más esperados.

¿Cuándo se presentará Interpol en CDMX?

La fecha para Interpol en el Estadio Ciudad de los Deportes será el 6 de marzo de 2027.

La presentación forma parte de una breve gira por México. Antes de llegar a la capital, la banda tocará el 2 de marzo en la Arena Guadalajara y posteriormente continuará hacia Monterrey, donde se presentará el 9 de marzo en la Arena Monterrey.

La fecha de CDMX tendrá además un atractivo extra, ya que Queens of the Stone Age y The Black Angels serán los invitados que acompañarán a Interpol sobre el escenario.

Para los seguidores de las tres agrupaciones, el cartel reúne distintos momentos de la escena del rock alternativo y puede convertirse en una de las fechas importantes de conciertos en la capital durante 2027.

¿Cuándo salen los boletos para Interpol en CDMX?

La venta de entradas para los conciertos de Interpol en México estará a cargo de Superboletos.

La primera oportunidad para conseguir boletos será la preventa del artista, programada para el jueves 24 de septiembre a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con el horario local de cada ciudad.

Después llegará la venta para todo el público. La venta general comenzará el viernes 25 de septiembre a las 10:00 de la mañana, también en horario local.

Para quienes quieran participar en la preventa, Interpol informó que el código será compartido durante la mañana del jueves 24 de septiembre con los integrantes de su comunidad The Big House.

Por ahora, estos son los datos anunciados para la compra:

Preventa del artista: jueves 24 de septiembre, 10:00 a. m.

Preventa del artista: jueves 24 de septiembre, 10:00 a. m. Venta general: viernes 25 de septiembre, 10:00 a. m.

Boletos: Superboletos.

CDMX: Estadio Ciudad de los Deportes.

Fecha del concierto: 6 de marzo de 2027.

Interpol vuelve a México con Queens of the Stone Age

El regreso de Interpol llega acompañado de dos nombres que también tienen una relación cercana con el público mexicano.

Queens of the Stone Age será uno de los invitados para la fecha de Ciudad de México, mientras que The Black Angels completará el cartel.

Interpol, formada en Nueva York, es reconocida por canciones como “Obstacle 1”, “Evil”, “Slow Hands” y “PDA”, además de discos que se convirtieron en referentes del rock alternativo de las últimas décadas.

Interpol

La banda ha mantenido una relación constante con sus seguidores mexicanos y ahora prepara una nueva visita con una fecha que promete reunir a tres propuestas distintas en el mismo escenario.

Así que, si quieres ver a Interpol, Queens of the Stone Age y The Black Angels en CDMX, la cita será el 6 de marzo de 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes. La preventa arrancará el 24 de septiembre y la venta general un día después.