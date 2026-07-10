De Luis Miguel a Tom Cruise: los romances más sonados de Sofía Vergara

Sofía Vergara no solo ha conquistado Hollywood con su carisma y talento, también ha sido protagonista de diversas historias de amor que, en distintas etapas de su vida, han acaparado la atención de los medios de comunicación.

¿Quién fue el primer esposo de Sofía Vergara?

Antes de convertirse en una de las actrices latinas más exitosas de la industria, Sofía contrajo matrimonio con Joe González, su novio de la adolescencia. La pareja tuvo a su hijo, Manolo, cuando ella tenía apenas 18 años.

Aunque iniciaron una vida juntos siendo muy jóvenes, el matrimonio llegó a su fin en 1993, marcando el primer capítulo importante en la vida sentimental de la actriz.

Foto: Instagram sofiavergara

¿Qué pasó entre Sofía Vergara y Luis Miguel?

Uno de los romances menos conocidos en la vida de Sofía Vergara fue el que protagonizó junto a Luis Miguel en 1995. En ese momento, la actriz colombiana participaba como conductora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, celebrado en Chile.

Durante aquellos días, ambos fueron captados disfrutando de un paseo en yate, lo que desató especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Con el paso del tiempo trascendió que el vínculo entre ambos fue breve y que, presuntamente, uno de los factores que habría impedido que la relación avanzara fue la amistad que el cantante mantenía con una expareja de Sofía Vergara.

¿Qué se sabe de su romance con Chris Paciello?

A finales de la década de los noventa, Sofía fue relacionada con Chris Paciello. Diversos reportes de la época señalaron que ambos mantenían una relación cercana y que parecían estar muy enamorados.

Sin embargo, nunca trascendieron demasiados detalles sobre este romance, por lo que sigue siendo una de las relaciones menos conocidas de la actriz.

Foto: Instagram sofiavergara

¿Realmente salió con Tom Cruise?

En 2004 comenzaron a surgir versiones que vinculaban sentimentalmente a Sofía Vergara con Tom Cruise. Aunque los rumores tuvieron gran repercusión, ninguno de los dos confirmó públicamente haber mantenido una relación amorosa.

Por ello, continúa siendo una de las historias más comentadas, pero también una de las menos comprobadas en la vida de la actriz.

¿Por qué terminó su compromiso con Nick Loeb?

En 2010 inició una relación con el empresario Nick Loeb y, dos años más tarde, anunciaron su compromiso.

No obstante, la pareja puso fin a sus planes de boda en mayo de 2014. Fue la propia Sofía quien confirmó la separación mediante un mensaje dirigido a sus seguidores, con el objetivo de evitar especulaciones sobre su ruptura.

Años después, la historia entre ambos volvió a ocupar los titulares debido a una batalla legal relacionada con embriones congelados mediante fecundación in vitro. El conflicto llegó a los tribunales y generó un largo proceso judicial que se prolongó durante varios años.

Foto: Instagram sofiavergara

¿Cómo fue su matrimonio con Joe Manganiello?

Tras terminar su compromiso con Nick Loeb, Sofía encontró nuevamente el amor junto al actor Joe Manganiello.

Su relación avanzó rápidamente: comenzaron a salir en 2014, se comprometieron ese mismo año durante la Navidad y celebraron su boda en noviembre de 2015.

Durante varios años fueron considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood; sin embargo, en 2023 anunciaron oficialmente su separación, poniendo fin a un matrimonio de casi ocho años.

¿Quién es Justin Saliman?

Después de divorciarse, la actriz fue vinculada sentimentalmente con el cirujano ortopedista Justin Saliman.

Aunque inicialmente diversas fuentes aseguraban que ambos estaban disfrutando de su relación, con el paso de los meses comenzaron a surgir señales de un posible distanciamiento. Sus publicaciones en redes sociales dieron pie a diversas interpretaciones y, finalmente, la relación dejó de ser vista en público.

¿Hubo romance con Lewis Hamilton?

En enero de 2025, Sofía Vergara despertó rumores de una posible relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, luego de que ambos fueran fotografiados durante un almuerzo.

Las imágenes provocaron especulaciones sobre un posible romance; sin embargo, personas cercanas aseguraron posteriormente que se trató únicamente de una reunión entre amigos y no de una cita sentimental.

SOFIA VERGARA

¿Qué ocurrió con Tom Brady?

Los rumores más recientes relacionan a Sofía Vergara con la exestrella de la NFL Tom Brady.

Ambos coincidieron durante un evento realizado a bordo del superyate Luminara, del Ritz-Carlton, donde distintos medios señalaron que compartieron la cena y mostraron una evidente complicidad durante la velada. No se confirmó algo más después de esa noche.

¿Quién es Douglas Chabbott, el empresario que conquistó el corazón de Sofía Vergara?

La reconocida actriz colombiana, confirmó que actualmente mantiene una relación con Douglas Chabbott, empresario estadounidense con quien sostiene un romance desde hace más de un año. La pareja, además, ha llamado la atención por su diferencia de edad, ya que él es 14 años menor que la intérprete.