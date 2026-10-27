Chad Lowe da el último adiós a su hija Fiona, fallecida a los 13 años

El actor estadounidense Chad Lowe dio el último adiós a su hija Fiona, fallecida a los 13 años, en una íntima y dolorosa ceremonia acompañado principalmente por sus familiares y amigos más cercanos.

De acuerdo con la revista People, el actor y su esposa la productora Kim Painter, junto a sus dos hijas, se reunieron en un servicio conmemorativo a casi un mes de la muerte de Fiona.

El último adiós a Fiona, hija de Chad Lowe

Chad Lowe, actor estadounidense. MediaPunch Inc

Hasta ahora se desconoce el lugar y cómo transcurrió el homenaje a Fiona, pero trasciende que se desarrolló en la intimidad, solo con los más allegados, tal y como la pareja había solicitado desde que se conoció la tragedia.

La familia Lowe, según la fuente, se ha mantenido muy unida durante estas semanas para acompañar a la pareja afectada y a sus otras dos hijas, Mabel, de 17 años, y Nixie, de 10.

Una fuente cercana a la familia explicó a People que, desde el primer momento, Robe Lowe, hermano mayor de Chad, ha sido uno de sus principales apoyos.

Rob y Chad son muy unidos. Sus familiares y amigos se han volcado en apoyar a Chad y Kim. Todos están desconsolados", dijo.

La misma fuente además habló de la boda a la que asistieron Chad, Kim y sus hijas, apenas once días después del fallecimiento de Fiona.

Chad, Kim y las niñas querían estar con la familia ese fin de semana", explicó, argumentando que la pareja deseaba que sus hijas pudieran compartir también algunos momentos de alegría junto a quienes las estaban apoyando.

La boda celebrada el pasado 10 de octubre fue del hijo de Rob, llamado Matthew Lowe, con Emily Markus.

Familia Lowe confirmó la muerte de Fiona

Fue a través de un comunicado en donde la familia Lowe confirmó la muerte de Fiona, la segunda de las tres hijas del matrimonio, nacida el 16 de noviembre de 2012.

En el texto, sus padres expresaron su profundo dolor y aseguraron estar desconsolados por la pérdida.

Asimismo, la recordaron como “una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar”.

Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían muchísimo. De hecho, era la luz de nuestras vidas", señalaron en el comunicado.

La hija de Chad Lowe se quitó la vida

Chad Lowe, actor estadounidense. Chelsea Lauren/Shutterstock for P.S. ARTS

A tres fías de la muerte de la adolescente, la oficina del médico forense reveló que Fiona se quitó la vida.

Según el comunicado del forense, emitido a la revista People, la sobrina del actor Rob Lowe fue declarada muerta a la 1:14 de la madrugada del martes 29 de septiembre en un hospital local.

No se dieron más detalles de la muerte de Fiona, pero, en el comunicado de la familia Lowe, agregaron que, si conocían a alguien que estuviera lidiando con problemas de salud mental, se comunicaran con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis (988) llamando o enviando un mensaje de texto.

Cabe destacar que la tragedia para la familia Lowe, por la muerte de Fiona, llegó después de que, a principios del 2025, habían perdido su vivienda durante los incendios de Pacific Palisades.

En aquella ocasión, Chad Lowe compartió una fotografía de sus tres hijas observando las cenizas del que fue su hogar.

Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único propósito. Ser su padre es la mayor alegría y privilegio de mi vida", escribió el actor.

Asimismo, expresó su admiración por la fortaleza que estaban demostrando:

Me maravilla su espíritu y su resiliencia".

Ahora, tras el homenaje a Fiona, la familia Lowe continúa afrontando retos difíciles, pero acompañados por el apoyo de su familia y de sus amigos más cercanos, que, según las fuentes, no los han dejado solos.