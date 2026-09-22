¿Seguirá sin Jesse? Joy rompe en llanto y revela qué pasará con sus próximos conciertos

Joy Huerta confirmó que Jesse & Joy continuará pese a la decisión de su hermano de alejarse temporalmente del proyecto y aseguró que cumplirá con los conciertos programados durante lo que resta de 2026 y en 2027, incluida una nueva presentación el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

La cantante habló este martes ante medios de comunicación después de varios días de silencio tras el anuncio de Jesse Huerta, quien informó la semana pasada que necesita hacer una pausa para enfocarse en su familia, su bienestar y su salud emocional.

Joy reconoció que todavía procesa lo ocurrido y que enfrenta con incertidumbre una etapa completamente distinta después de más de dos décadas trabajando junto a su hermano, pero dejó claro que no piensa detener el proyecto.

“Yo decido continuar. Decido seguir con los planes que estaban agendados. Decido estar aquí con ustedes”, aseguró durante la conferencia.

¿Jesse & Joy se separa?

Por ahora, Jesse & Joy no desaparecerá como proyecto musical, según confirmó Joy.

La intérprete explicó que las canciones construidas durante más de 20 años dejaron de pertenecer únicamente a ella y a su hermano porque terminaron formando parte de momentos importantes en la vida de su público.

“Amo profundamente a mi hermano. Siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarle cada paso”, señaló. Sin embargo, agregó que también quiere proteger el trabajo que ella, su equipo y sus seguidores han construido durante todos estos años.

Horas después reforzó el mensaje mediante una carta publicada en Instagram.

“Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía”, escribió.

Joy confirma concierto en el Auditorio Nacional el 6 de diciembre

Joy reveló también que subirá al escenario del Auditorio Nacional el próximo 6 de diciembre y aseguró que mantendrá las presentaciones ya previstas para 2027.

“Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027”, escribió en su comunicado.

La presentación resulta especialmente significativa porque Jesse había señalado previamente que cumpliría sus compromisos con el proyecto antes de iniciar su pausa. Joy, sin embargo, está hablando ya de una continuidad que se extiende más allá de esa etapa.

Durante la conferencia fue incluso más explícita sobre cómo imagina el escenario.

“Jesse & Joy continuará el 2027 con ustedes, con el micrófono de mi hermano prendido y conmigo en el escenario”, aseguró.

Joy sorprende al hablar de Jesse y Joy Cuartoscuro

La cantante no detalló si ese segundo micrófono quedará simbólicamente vacío, si existirán invitados o qué formato tendrán exactamente los futuros conciertos.

En Instagram únicamente recordó una promesa que había realizado previamente durante un concierto en Montreal: “El escenario siempre va a tener dos micrófonos”.

Joy reconoce que tiene miedo de continuar sin Jesse

“Nunca me imaginé pararme ante todos ustedes de esta manera”, confesó al comenzar su encuentro con los medios.

Después reconoció en varias ocasiones que tiene miedo ante una etapa en la que ya no estará acompañada de la persona con quien creó el proyecto.

“Me muero de miedo”, admitió. “Pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”.

Los hermanos Huerta llevaban juntos más de 20 años Instagram: Jesseboy

Ese sentimiento volvió a aparecer en su comunicado, donde explicó que guardó silencio porque todavía no tiene todas las respuestas y continúa intentando asimilar la decisión de Jesse.

“No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes”, escribió.

Joy cerró el mensaje asegurando que seguirá sobre el escenario mientras el público quiera acompañarla.

bgpa