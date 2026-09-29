Difunden imágenes de La Momia 4: así luce Brendan Fraser y Rachel Weisz en el rodaje

La Momia 4 es sin duda una de las películas más esperadas por los fans de la saga y en redes sociales comenzaron a circular fotografías tomadas durante la grabación de la película, que han dado un primer vistazo al aspecto de sus personajes.

Después de años de preguntas sobre el futuro de esta historia, la nueva entrega ya está en producción. Sin embargo, Universal mantiene en reserva lo que ocurrirá en pantalla. Esa falta de detalles ha llevado a los fans a observar con atención cada prenda, objeto y escenario que aparece en las fotografías.

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¿Qué muestran las imágenes de la grabación de La Momia 4?

Una de las fotografías que más interés ha provocado muestra a Rachel Weisz cerca del Museo Británico, en Londres. La actriz aparece con una falda amarilla de lunares, chaqueta café y un sombrero de ala ancha. También fue captada con un maletín de aspecto antiguo y una radio portátil.

Su presencia confirma que ha vuelto a interpretar a Evelyn O’Connell, el personaje al que dio vida por última vez en El regreso de la momia, estrenada en 2001. Pasaron 25 años desde aquella película, por lo que estas fotografías ofrecen el primer vistazo a Evelyn en una nueva aventura.

Brendan Fraser también fue fotografiado en el set. En algunas imágenes se le observa durante una secuencia relacionada con una carrera de vehículos antiguos. Hasta ahora no se sabe qué papel tendrá ese momento dentro de la película ni si estará conectado con las escenas grabadas por Weisz.

El regreso de Rick y Evelyn O’Connell

La reunión de Fraser y Weisz es uno de los mayores atractivos de esta entrega. Ambos protagonizaron La Momia y El regreso de la momia como Rick y Evelyn O’Connell, una pareja que se volvió en la favorita de muchos dentro del cine.

Weisz no participó en La momia: La tumba del emperador Dragón, estrenada en 2008. Para esa película, Maria Bello asumió el papel de Evelyn, mientras Fraser continuó como Rick. La nueva producción reunirá otra vez a los actores que interpretaron a la pareja en las dos primeras cintas.

Otros personajes conocidos también estarán de vuelta. John Hannah retomará el papel de Jonathan Carnahan, hermano de Evelyn, y Oded Fehr volverá a interpretar a Ardeth Bay. Al reparto se suman Michael Johnston y Numan Acar, aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre sus personajes.

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Detrás de cámaras, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett están a cargo de la dirección. El dúo ha trabajado en películas como Scream y Scream VI, mientras que el guion de esta nueva entrega fue escrito por David Coggeshall.

¿Cuándo llegará La Momia 4 a los cines?

La fecha de estreno programada es el 15 de octubre de 2027 y se espera que en los príxmos meses Universal presente información oficial sobre la historia y publique las primeras imágenes promocionales.