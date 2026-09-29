La verdad tras la cena privada en Nueva York entre Luis Miguel y la diseñadora Carolina Herrera

El programa De Primera Mano mostró imágenes exclusivas luego de captar a Luis Miguel cenando en un lujos restaurante en Manhattan, pero no con la diseñadora española Paloma Cuevas, sino con otra importante mujer del ramo de la moda: Carolina Herrera.

De Primera Mano mostró una foto en donde se podía captar a Luis Miguel en el reconocido restaurante Estiatorio Milos Midtown en Nueva York, compartiendo la velada con la legendaria diseñadora venezolana Carolina Herrera.

A pesar de que algunos sugirieron de inmediato en las redes sociales que podría tratarse de una relación más allá de lo laboral, la realidad es que tanto el cantante mexicano como la diseñadora mundialmente reconocida tienen un vínculo de amistad que se ha trazado durante años.

La imagen soltó las especulaciones sobre el romance que mantiene el 'Sol de México' con Paloma Cuevas, pero esto es alejado de la realidad. En la cena también estuvo presente Manuel Mijares.

La realidad va más enfocada a que Herrera podría estar trabajando en vestuarios para ambos pensando en próximos espectáculos.

El origen del vínculo entre el 'Sol' y la alta costura

La cercanía entre Luis Miguel y Carolina Herrera está basado en múltiples momentos, como el día que en un concierto en el Madison Square Garden él bajó del escenario para entregarle un ramo de rosas a ella ante una arena repleta.

Luis Miguel ha demostrado en diversas ocasiones la admiración que siente por la venezolana no solo por sus diseños, sino por su peso histórico en el mundo de la moda.

Además de esto, la relación adquirió un nuevo nivel cuando la hija del cantante mexicano, Michelle Salas, estudió moda en Nueva York y estuvo en una pasantía con la diseñadora venezolana.