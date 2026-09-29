Zahara, hija de Angelina Jolie, elimina legalmente el apellido Pitt; así quedó su nombre

Zahara Jolie lleva años usando el apellido de su madre cuando se presenta ante el público. Lo hizo en una ceremonia universitaria y, más recientemente, durante su graduación. Hasta ahora, ese nombre formaba parte de cómo ella elegía identificarse; faltaba que también apareciera así en sus documentos oficiales.

La decisión de la joven de 21 años ha vuelto a poner atención en los cambios de nombre dentro de la familia de Angelina Jolie y Brad Pitt. Varios de sus hijos han dejado de utilizar el apellido del actor, aunque no todos se encuentran en la misma situación: algunos ya completaron el trámite legal y otro sigue a la espera de una audiencia.

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En el caso de Zahara, el proceso comenzó meses antes de que se conociera la resolución. Su solicitud fue presentada el 9 de junio. Más tarde, publicó un aviso en Los Angeles Daily Journal como parte del procedimiento requerido en California para este tipo de peticiones.

Zahara elimina oficialmente Pitt de su apellido

El lunes 28 de septiembre, un juez de California aprobó la petición de Zahara sin que se presentaran objeciones. De acuerdo con los documentos judiciales consultados por People, su nombre legal cambió de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie. Con ello, el apellido de Brad Pitt dejó de formar parte oficialmente de su nombre.

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Antes de obtener esa aprobación, Zahara ya había usado el nombre Zahara Marley Jolie en momentos públicos. En mayo de 2026 fue presentada de esa manera durante su graduación de Spelman College, en Atlanta. También se identificó así en noviembre de 2023, durante una ceremonia relacionada con su ingreso a la hermandad estudiantil Alpha Kappa Alpha.

La resolución convierte a Zahara en la tercera de los seis hijos de Jolie y Pitt que retira legalmente el apellido del actor. El cambio ya había sido realizado por Shiloh, quien presentó su solicitud al cumplir 18 años en 2024, y por Maddox, cuyo nombre pasó oficialmente de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie el pasado 14 de septiembre.

Vivienne también solicitó cambiar su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. Su caso todavía no tiene una resolución: la audiencia está programada para el 2 de noviembre.

¿Qué ocurre entre Brad Pitt y sus hijos?

Las decisiones de cambiar de apellido se dan después de años de tensiones familiares sobre las que se ha informado desde la separación de los actores. Jolie y Pitt terminaron su relación en 2016, tras 12 años juntos y dos de matrimonio. El divorcio quedó finalizado en diciembre de 2024.

Aquel año de la separación también se reportó un incidente durante un vuelo privado en el que viajaban integrantes de la familia. Pitt fue investigado por señalamientos de abuso infantil. El FBI cerró su investigación sin presentar cargos y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles concluyó la suya sin encontrar indicios de abuso.

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Sobre el vínculo actual entre el actor y sus hijos, las versiones difundidas provienen de fuentes cercanas a la familia. Una de ellas dijo a People en 2024 que Pitt casi no tenía contacto con sus hijos mayores, aunque en ese momento mantenía visitas con los menores. Este septiembre, otra fuente afirmó que la comunicación seguía siendo escasa y calificó la situación como una “tragedia”.

Esa misma fuente atribuyó el distanciamiento a una supuesta campaña de alienación parental. Es una acusación hecha por una persona cercana a Pitt, no un motivo que Zahara haya dado públicamente para explicar su cambio de nombre.

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Por otra parte, una fuente consultada por People en mayo describió como cercana la relación de Jolie con sus hijos y señaló que la actriz procura acompañarlos en sus actividades importantes.