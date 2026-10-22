Jesse y Joy: Jesse Huerta por fin revela por qué decidió dejar el dúo

Jesse y Joy se han convertido en uno de los dúos más queridos de la música en español gracias a canciones como "¡Corre!" o "Espacio sideral". Sin embargo, después de más de 20 años de compartir escenarios, Jesse Huerta sorprendió al anunciar que se alejaría temporalmente del proyecto que construyó junto a su hermana.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo porque los hermanos todavía tenían compromisos musicales pendientes. Además, el anuncio provocó dudas sobre el futuro de la agrupación y si ambos volverían a presentarse juntos.

Jesse y Joy Foto de FB: Jesse & Joy

A esto se sumó que, casi al mismo tiempo, el cantante dio a conocer que estaba preparando un nuevo proyecto musical, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible separación definitiva de Jesse y Joy.

Tras las dudas que surgieron por su decisión, Jesse finalmente decidió hablar sobre lo ocurrido y explicar qué lo llevó a tomar distancia de su hermana, así como los planes que tiene para continuar con su carrera musical.

¿Por qué Jesse Huerta decidió dejar Jesse y Joy?

En una entrevista con N+, el músico habló sobre los motivos personales que influyeron en su decisión de alejarse temporalmente del dúo. Aunque durante años disfrutó trabajar junto a su hermana, llegó un momento en el que sintió que necesitaba hacer una pausa.

Una de las cosas que mencionó fue la dificultad de encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida personal, especialmente después de pasar tantos años entre conciertos, grabaciones y otros compromisos relacionados con la música.

Foto: Instagram hbomaxmx

"Hay momentos en que se necesita un espacio y un respiro", expresó el cantante al hablar sobre la relación familiar y profesional que mantiene con Joy.

Pero detrás de esta decisión también existe una situación relacionada con su salud, pues Jesse reconoció que anteriormente había atravesado un momento complicado y comenzó a identificar señales que le hicieron pensar que podría volver a vivir algo similar.

"Hace unos años tuve una crisis nerviosa y entendí ciertas similitudes últimamente. Amo dar el 2 mil por ciento, pero a veces mi cuerpo, el tiempo, la vida... no puedo fingir que no hay un límite en el que tenga repercusión física o mental".

Foto: Instagram jesseboy

Al comenzar a reconocer síntomas parecidos a los que experimentó durante aquella crisis, Jesse consideró necesario tomar medidas para evitar que su bienestar se viera afectado nuevamente.

Por esta razón, decidió darse un tiempo lejos de las actividades del dúo, además de aprovechar esta etapa para estar más cerca de su esposa Mónica y de sus hijos.

Jesse Huerta aclara si dejó a Joy por su nuevo proyecto musical

Otra de las preguntas que surgieron después de su anuncio fue si su decisión tenía relación con Jesse and The Supernovas, la nueva propuesta musical en la que ha estado trabajando.

Debido a que ambos anuncios ocurrieron en fechas cercanas, algunas personas interpretaron que el cantante había preferido comenzar una nueva etapa profesional en lugar de continuar con su hermana.

Instagram: Jesseboy

No obstante, Jesse aclaró que este proyecto no surgió después de tomar la decisión de alejarse del dúo, sino que llevaba aproximadamente dos años preparándolo.

Incluso, explicó que ya había hablado públicamente sobre esta propuesta durante su participación en el Festival de Viña del Mar y que su intención era trabajar en ella sin dejar sus compromisos con Joy.

@jesseandthesupernovas

"Mi plan siempre fue hacerlo a la par que seguía con mi hermanita en Jesse y Joy pero la vida y Dios tiene sus tiempos", comentó.

Dentro de esta nueva etapa se encuentra Génesis, una propuesta con la que busca explorar diferentes emociones a través de elementos relacionados con el espacio exterior.

¿Jesse Huerta regresará a Jesse y Joy?

Aunque su decisión ha provocado incertidumbre entre los seguidores de los hermanos Huerta, Jesse no ha confirmado que su salida sea definitiva ni que Jesse y Joy hayan llegado a su fin.

De hecho, durante la entrevista explicó que todavía tenía 17 conciertos pendientes con el dúo, presentaciones que consideró especiales por el cariño que han recibido del público a lo largo de su carrera.

Foto de FB: Jesse & Joy

Sin embargo, hasta ahora no ha dado a conocer una fecha en la que podría retomar sus compromisos junto a su hermana, por lo que se desconoce cuánto tiempo durará esta pausa.

Mientras tanto, el cantante también quiere dedicar más tiempo a su familia. Su esposa Mónica participó en la entrevista y recordó cómo lo han acompañado durante los momentos difíciles que ha enfrentado.

Asimismo, Jesse compartió que está emocionado por apoyar a su hija Hannah, quien también ha comenzado a dar sus primeros pasos en la música. Incluso, reveló que ambos trabajan en un proyecto del que próximamente darán a conocer nuevas canciones.