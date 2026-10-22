Clayface’: Esto dura la película de terror y transformación del Universo DC

El Universo DC apuesta por una propuesta diferente con Clayface, una película que lleva el terror corporal a las adaptaciones de cómics. La historia de Matt Hagen, un actor cuya vida cambia tras una agresión que desfigura su rostro, destaca por su tono oscuro y por una duración que permite conocer cuánto tiempo tomará descubrir el origen de este villano relacionado con Batman.

Dirigida por James Watkins, la producción también llama la atención por su clasificación C en México, debido a su contenido de terror y violencia, alejado del tono habitual de algunas historias de superhéroes. Su estreno nacional está previsto para el 22 de octubre de 2026, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

¿Cuánto dura ‘Clayface’ La película más corta del Universo DC? @warnerbrosmx

¿Cuánto dura ‘Clayface’ y cuántos minutos tiene la película de DC?

Clayface, protagonizada por Tom Rhys Harries, tiene una duración de 108 minutos, equivalentes a una hora con 48 minutos.

La cinta permite a los espectadores conocer la historia de Matt Hagen, un actor cuya vida cambia de manera trágica después de sufrir una agresión que le desfigura el rostro.

A partir de ese momento, el protagonista busca una solución experimental para recuperar su apariencia. Sin embargo, el tratamiento tiene consecuencias inesperadas y altera su percepción de la realidad, lo que lo conduce hacia una transformación que no esperaba.

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¿Por qué ‘Clayface’ es una de las películas más cortas del nuevo Universo DC?

Con 108 minutos, Clayface se encuentra entre las producciones de menor duración de la nueva etapa cinematográfica de DC.

La película también representa una apuesta por ampliar los géneros dentro de las adaptaciones de cómics. En lugar de depender exclusivamente de grandes enfrentamientos y secuencias de acción, la historia pone el acento en el deterioro físico y psicológico de su protagonista.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Clayface, James Watkins dirige la producción a partir de un guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, basado en personajes de DC Comics.

Aunque su duración es uno de los datos más llamativos, conviene precisar que Clayface no es necesariamente la película más corta de toda la historia de DC. La comparación se refiere a las producciones del nuevo universo cinematográfico.

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‘Clayface’ frente a ‘Supergirl’ y ‘Aves de presa’: ¿cuál dura menos?

La duración de Clayface permite compararla con otras películas basadas en personajes de DC. Entre ellas destaca Supergirl, que también tiene un metraje de 108 minutos.

En cambio, Aves de presa, protagonizada por Margot Robbie, tiene una duración aproximada de 109 minutos.

Las cifras muestran que Clayface empata con Supergirl y dura alrededor de un minuto menos que Aves de presa. No obstante, esta última pertenece a una etapa anterior de las adaptaciones de DC, por lo que no debe confundirse con el nuevo universo cinematográfico.

Para los seguidores de la franquicia, el metraje ofrece una referencia práctica, pero no determina por sí mismo el ritmo, la calidad o la complejidad de una película.

En el caso de Clayface, el principal atractivo radica en su enfoque de terror y en la tragedia de un hombre que intenta recuperar su vida a cualquier precio.

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¿De qué trata ‘Clayface’ y quién es el villano que protagoniza la película?

La película sigue a Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, un actor cuyo ascenso en Hollywood queda truncado después de que un jefe criminal lo deja gravemente desfigurado.

Desesperado por recuperar su apariencia y su carrera, Hagen recurre a un tratamiento experimental que, en principio, parece devolverle su rostro. Sin embargo, el procedimiento altera su percepción de la realidad y lo arrastra hacia una transformación destructiva.

La sinopsis presenta la historia como un descenso hacia la venganza, marcado por la pérdida de identidad y las consecuencias de una intervención científica extrema.

El personaje está inspirado en Cara de Barro, uno de los antagonistas relacionados con Batman en los cómics de DC. Su capacidad para alterar su apariencia lo convierte en una figura apropiada para una película de terror corporal, género que explora el miedo a través de las transformaciones físicas y la pérdida de control sobre el cuerpo.

Además de Harries, el reparto incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan. James Watkins dirige la cinta, mientras que Mike Flanagan y Hossein Amini firman el guion.

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¿Cuándo se estrena ‘Clayface’ en México y qué clasificación tiene?

Clayface llegará a los cines mexicanos el 22 de octubre de 2026, según la información publicada por Excélsior Espectáculos. En Estados Unidos, el estreno está programado para el 23 de octubre, mientras que su lanzamiento internacional comienza el 21 de octubre en algunos mercados.

Otro aspecto relevante es su clasificación. La película recibió la categoría C en México, reservada para mayores de 18 años. Esta clasificación corresponde a su contenido de violencia explícita, sangre y terror, elementos que distinguen a la producción de otras adaptaciones de cómics dirigidas a públicos más amplios.

Con una duración de 108 minutos, Clayface propone una historia que va más allá de los enfrentamientos entre héroes y villanos. La película explora las consecuencias de la desesperación, la pérdida de identidad y el deseo de recuperar aquello que una persona considera indispensable para su vida.

Su estreno en México, previsto para el 22 de octubre de 2026, representa una oportunidad para que el público descubra una faceta más oscura de los personajes de DC Comics, con una propuesta de terror corporal dirigida a espectadores adultos.