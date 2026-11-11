Jesse rompe el silencio sobre las regalías que Joy Huerta tendría que pagar por usar canciones del dúo

Jesse Huerta habló sobre la controversia que rodea el futuro de Jesse & Joy y el uso de las canciones que compuso junto a su hermana. Durante una entrevista para el programa Hoy, el músico explicó qué ocurrirá con los derechos de autor de los temas que ambos crearon a lo largo de su trayectoria.

"Las canciones son parte de los dos... las canciones no dejan de ser de los compositores”, aclaró el cantante, quien también reconoció que todavía hay asuntos legales pendientes relacionados con el nombre de la agrupación, mientras Joy Huerta continúa con el proyecto sin su hermano desde el 6 de diciembre.

El cantante señaló que su participación en el repertorio del dúo seguirá presente, independientemente de quién suba al escenario para interpretar las canciones.

Mi participación siempre estará ahí en toda mi música, en todas las participaciones”, señaló Jesse.

Instagram:Joy/Jesseboy

¿Qué dijo Jesse Huerta sobre el uso del nombre Jesse & Joy?

Además de hablar sobre las canciones que escribió con su hermana, Jesse reconoció que todavía no ha abordado con sus abogados el tema del registro de la marca Jesse & Joy.

"Todavía no he hablado con los abogados”, admitió. Sin embargo, dejó claro que se trata de una situación que tendrá que atenderse más adelante, pues “eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer” respecto al uso del nombre.

¿Qué respondió Joy Huerta sobre la controversia legal?

Por su parte, Joy Huerta ha preferido mantenerse al margen de las cuestiones legales relacionadas con el nombre de la agrupación. Cuando fue cuestionada sobre el registro de la marca ante el IMPI, la cantante dejó claro que ese asunto está en manos de sus representantes.

A mí no me corresponde el tema legal, gracias a Dios, por eso tengo un equipo de trabajo”, respondió.

Mientras la situación se aclara, Joy continúa al frente del espectáculo navideño "¿Con quién se queda el reno? The Christmas Edition", cuya primera presentación se realizó el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Foto: Cuartoscuro

La respuesta del público fue favorable, pues la fecha agotó sus localidades y esto llevó a los organizadores a anunciar una función adicional para el 9 de diciembre de 2027.

La cantante también tiene previstas presentaciones en Monterrey y Guadalajara los días 11 y 12 de diciembre, además de 13 conciertos en Estados Unidos programados a partir de 2027.

Jesse Huerta responde a las versiones de que su hermana Joy tendría que pagarle regalías por interpretar los éxitos del dúo durante sus próximas presentaciones. https://t.co/Ggomrwg0Lm — Programa Hoy (@programa_hoy) November 11, 2026

¿Cuándo comenzó la separación de Jesse & Joy?

La ruptura profesional entre los hermanos se hizo pública el 15 de septiembre de 2026, cuando Jesse anunció que se tomaría una pausa indefinida del dúo por motivos relacionados con su salud mental y necesidades personales.

Foto: Instagram: Jesseboy

Tras el anuncio, Joy reveló que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes de que su hermano compartiera el comunicado con el público, situación que también generó reacciones entre sus seguidores.

En aquel momento, Jesse explicó que cumpliría con los compromisos que ya tenía programados con la agrupación hasta el 5 de diciembre, justo antes de que Joy comenzara esta nueva etapa al frente del proyecto.

Paralelamente, el músico puso en marcha su propuesta individual, Jesse and The Supernovas, bajo el sello Nebulosa Records, con el lanzamiento del álbum Sombrero.

Su desempeño vocal recibió críticas en redes sociales, aunque Jesse ha mantenido su postura sobre esta nueva etapa profesional y aclaró que la pausa anunciada corresponde exclusivamente a su participación en Jesse & Joy, no a su intención de continuar haciendo música.

Mientras ambos hermanos desarrollan sus respectivos proyectos, el futuro del nombre de la agrupación y las condiciones para utilizar su catálogo musical siguen siendo temas pendientes.