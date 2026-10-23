¿Jesse & Joy separados por una infidelidad? Joy Huerta aclara el rumor sobre su esposa y su hermano

Joy Huerta decidió aclarar el rumor sobre una presunta infidelidad de su hermano Jesse con su esposa, lo que habría causado la separación del dúo Jesse & Joy.

En medio de la polémica sobre por la pausa musical que decidió poner Jesse Huerta con su hermana, comenzó a circular un rumor que involucra a Diana Atri, esposa de Joy.

Las versiones se extendieron en redes sociales y provocaron preguntas sobre los motivos detrás de la decisión de Jesse. Ante la polémica, Joy Huerta se refirió al tema y reaccionó a las especulaciones que involucran a su familia.

¿Jesse & Joy se separaron por una infidelidad?

Joy Huerta aclara el rumor sobre su esposa y su hermano. @joy

El anuncio de que Jesse haría una pausa en Jesse & Joy sorprendió a los seguidores del dúo, que durante años ha conquistado al público con canciones como ¡Corre! y Dueles. La noticia también despertó dudas sobre la relación entre los hermanos y las razones que llevaron al músico a tomar esa decisión.

En esta línea, comenzó a circular una teoría que señalaba una supuesta relación sentimental entre Jesse Huerta y Diana Atri, esposa de Joy. Algunos usuarios relacionaron esta versión con la pausa musical del grupo y especularon que un conflicto familiar podría estar detrás de lo ocurrido.

Sin embargo, todo se dio en medio de especulaciones pues, hasta el momento no existen pruebas públicas verificables que confirmen una infidelidad ni que esta haya sido el motivo de la decisión de Jesse.

Joy Huerta aclara rumor que involucra a su esposa y su hermano

Joy Huerta aclara el rumor sobre su esposa y su hermano. @joy

Ante los rumores, Joy Huerta reaccionó a la teoría que involucra a su esposa y a su hermano. Durante una entrevista con la prensa, la cantante manifestó su sorpresa ante la versión y defendió a su familia.

Ante los medios, la cantante expresó su incredulidad ante el rumor y declaró:

¡Ay, Dios mío! No, no puede ser. Mi familia, mi familia es intocable”.

Joy también habló de su relación con Diana Atri y aseguró:

Mi esposa y yo estamos felices… Es un poquito raro esta teoría”.

Con estas declaraciones, la cantante respondió a una de las especulaciones que más comentarios han provocado entre los seguidores del dúo.

¿Quién es Diana Atri, esposa de Joy?

Diana Atri es una productora de arte y empresaria mexicana, conocida por ser la esposa de Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy. Aunque ha mantenido un perfil discreto, su relación con la cantante ha despertado interés entre sus seguidores, especialmente desde que Joy decidió compartir algunos detalles de su vida personal. Además de su trabajo en proyectos creativos, Diana ha colaborado con su esposa en iniciativas empresariales relacionadas con el diseño y la moda.

La historia de amor entre ambas comenzó alrededor de 2011, cuando se conocieron a través de amigos en común. Lo que inicialmente fue una amistad se transformó con el tiempo en una relación sentimental. Durante varios años, la pareja mantuvo su romance en privado, hasta que en abril de 2019 Joy hizo pública su relación y anunció que estaba casada con una mujer y que ambas esperaban a su primera hija. Más adelante se conoció que su esposa era Diana Atri.

Joy Huerta aclara el rumor sobre su esposa y su hermano. @joy

Actualmente, Joy y Diana tienen dos hijos, Noah y Nour, y han procurado mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática. Aunque la cantante ha compartido algunos momentos de su maternidad y de su relación, ambas suelen ser reservadas cuando se trata de su intimidad. Diana también ha acompañado a Joy en algunos momentos importantes de su carrera, por lo que se ha convertido en una figura significativa en su vida personal.

Separación de Jesse y Joy

La polémica por la supuesta infidelidad surgió después de que Jesse anunciara su decisión de apartarse temporalmente del dúo. La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores y, según contó Joy en declaraciones anteriores, también fue inesperada para ella.

La cantante explicó que se enteró de la decisión de su hermano aproximadamente 20 minutos antes de que se hiciera pública. Aunque reconoció que necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido, manifestó que respetaba la determinación de Jesse.

El anuncio abrió interrogantes sobre el futuro del proyecto musical y dio pie a distintas interpretaciones acerca de los motivos de la pausa.

Tras anunciar su salida temporal de Jesse & Joy, el músico habló sobre sus planes profesionales y presentó Jesse and the Supernovas, un proyecto con el que busca explorar una nueva etapa en su carrera.

Jesse explicó que la iniciativa llevaba meses de preparación y que su decisión respondía a motivos personales y profesionales. Entre las razones que mencionó se encuentran la necesidad de dedicar más tiempo a su familia y el interés por explorar otros caminos musicales.

Con la salida de Jesse, Joy dejó claro que continuará sus presentaciones sin su hermano, al menos en esta nueva etapa del proyecto musical.

Joy explicó que, aunque Jesse decidió hacer una pausa, ella quiere mantener vivo el proyecto y la conexión con sus seguidores.

La cantante también reconoció que esta nueva etapa le genera incertidumbre, pero está decidida a continuar con el apoyo de sus seguidores.