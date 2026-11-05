Joy Huerta agradece el apoyo de sus fans tras lograr sold out y anuncia más conciertos

Con un emotivo mensaje y entre lágrimas, Joy Huerta compartió que su concierto programado para el 6 de diciembre, ¿Con quién se queda el perro?, logró sold out.

Y es que esto ocurre luego de que se anunciara que su hermano Jesse ya no formaría parte de esta presentación, pues cumpliría con sus compromisos hasta el 5 de diciembre.

Joy Huerta anuncia sold out de su concierto en el Auditorio Nacional

A través de sus redes sociales, la cantante compartió entre lágrimas que su concierto, agotó todas las entradas, por lo que agradeció a sus seguidores el cariño y apoyo que le han brindado durante esta nueva etapa.

“Hola, familia, quería pasar personalmente para agradecerles porque verdaderamente ha sido tan hermoso sentir todo su amor, tan hermoso sentir todo su apoyo. Me anunciaron hace poquitito que la fecha del 6 de diciembre '¿Con quién se queda el reno?' está sold out, y les juro, no saben lo bonito que siento en mi corazón. Se los tenía que agradecer”.

Joy Huerta anuncia nuevas fechas de conciertos

La intérprete también compartió que esta nueva etapa traerá más presentaciones, por lo que sus seguidores tendrán otras oportunidades de disfrutar de su música en vivo.

“Queda mucha música para mucho tiempo. Anunciamos ya ahorita unas fechas para esta nueva etapa. Anunciamos ya varias fechas para Estados Unidos a partir del próximo año que saldrán a la venta mañana, y salen 13 fechas más”.

Entre las fechas anunciadas se encuentra el 14 de febrero en la Ciudad de México, así como presentaciones en Toluca, Querétaro, Puebla, Veracruz, Chiapas y Sinaloa. También habrá conciertos en Estados Unidos.

Ante el anuncio de las próximas presentaciones, algunos usuarios de redes sociales compartieron su cariño a la artista y pidieron que también visitara otros países, como Colombia, Perú, Chile y Uruguay.

Joy Huerta agradece el cariño de sus fans y espera su concierto

Finalmente, la intérprete de Espacio Sideral explicó que está muy emocionada por la próxima llegada de sus conciertos y por poder reencontrarse con su público.

“Estoy muy ansiosa, muy emocionada y muy feliz contando los días para el 6 de diciembre para el Auditorio Nacional”.

Joy manifestó que continuará haciendo música y compartiendo nuevos momentos con sus fans, quienes la acompañan en esta nueva etapa y podrán disfrutar de sus próximas presentaciones.