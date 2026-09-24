Aleks Syntek lanza contundente mensaje a Pati Chapoy: la acusa de afectar a su familia

Aleks Syntek lanzó un mensaje contra Pati Chapoy y otros periodistas de espectáculos, a quienes acusó de difundir información falsa sobre él y de haber afectado a su familia. El cantante expresó su molestia en publicaciones atribuidas a su cuenta de redes sociales, cuyas imágenes comenzaron a circular.

En uno de los mensajes, el famoso pidió que las noticias sobre su vida se publiquen después de comprobar su veracidad. También mencionó directamente a la conductora de Ventaneando y aseguró que no regresará a México hasta que dejen de difundirse, según sus palabras, notas falsas.

Aleks Syntek @syntekoficial

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Pati Chapoy?

La primera publicación contiene una petición a la prensa de espectáculos y una acusación sobre el daño que ha sufrido su familia.

Instagram

“Amigos: Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO Hasta que prometan no dar notas falsas. GRACIAS”.

Aunque señaló a Chapoy y a sus colegas, no precisó en ese mensaje cuáles son las publicaciones que considera falsas ni explicó qué ocurrió con su familia. Tampoco indicó cuánto tiempo piensa permanecer fuera del país.

Aleks Syntek también ofreció someterse a un detector de mentiras

En una segunda publicación, el cantante planteó la posibilidad de usar un detector de mentiras para defenderse de lo que se ha dicho sobre él. Además, pidió ayuda para actuar contra las personas que, a su juicio, han hecho que los jóvenes lo vean como un peligro.

“Y si gustan me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que’ convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este PAÍS llamado “MENTIROLANDIA”.

Captura de pantalla

Las polémicas que han rodeado a Aleks Syntek

La relación de Aleks Syntek con la opinión pública ha pasado por varias controversias. Una de las más conocidas tiene que ver con sus críticas al reguetón y a las letras que escuchan los niños.

También se ha retomado en distintas ocasiones una acusación de 2018 relacionada con mensajes que habría enviado por Instagram a un joven británico de 17 años. El músico ha negado haber cometido acoso.