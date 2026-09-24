¿Hay romance? Captan a Imelda Tuñón en casa de Agustín Fernández y surgen rumores de noviazgo

Imelda Tuñón y Agustín Fernández volvieron a ser relacionados sentimentalmente después de que la cantante apareciera en una transmisión en vivo desde el departamento del modelo argentino.

Su visita provocó especulaciones sobre un posible romance y comentarios entre las personas que participaban en la reunión.

La viuda de Julián Figueroa acudió al domicilio del exparticipante de La Casa de los Famosos México, donde también se encontraban algunos integrantes de La Mansión VIP, entre ellos Suavecito y Rocío Sánchez del Río.

El encuentro, ocurrido esta semana, quedó registrado durante una transmisión que comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes recuperaron los rumores sobre una posible relación entre ambos, quienes ya habían sido vinculados sentimentalmente a finales de 2025.

Imelda Tuñón y Agustín Fernández volvieron a ser relacionados sentimentalmente tras una transmisión en vivo desde el departamento del modelo. Mezcalent / IG agus.fernandezr

¿Imelda Tuñón y Agustín Fernández son pareja?

Aunque la reciente aparición de Imelda Tuñón en casa de Agustín Fernández provocó nuevos rumores, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que mantengan una relación sentimental.

Las especulaciones comenzaron a finales de 2025, cuando ambos fueron captados conviviendo y bailando durante una fiesta. Las imágenes provocaron comentarios sobre un supuesto romance, por lo que el modelo argentino decidió hablar públicamente del tema.

En aquella ocasión, Fernández negó tener un noviazgo formal con la cantante. Explicó que habían coincidido durante el evento y aseguró que estaba concentrado en sus proyectos profesionales, por lo que descartó mantener un compromiso sentimental.

Por su parte, Tuñón también ha negado que exista una relación sentimental con el exparticipante de La Casa de los Famosos México. Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, la cantante rechazó las versiones que la vinculaban con él.

Sin embargo, durante la reciente transmisión, una de las mujeres presentes aseguró que ambos habían tenido un supuesto encuentro íntimo después de conocerse en una fiesta.

La visita al departamento volvió a generar especulaciones, aunque las imágenes difundidas no permiten confirmar que exista un romance entre los dos.

Imelda Tuñón negó mantener una relación sentimental con Agustín Fernández, tras los rumores surgidos por su reciente encuentro. Mezcalent

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández durante la transmisión?

De acuerdo con el creador de contenido Maurg1, Agustín Fernández habría invitado a Imelda Tuñón a su departamento. La cantante llegó acompañada de otras personas mientras Suavecito realizaba una transmisión en vivo desde el lugar.

Durante la reunión, Tuñón comenzó a preguntar cuánto tiempo faltaba para que terminara el programa, pues aparentemente esperaba convivir con Fernández una vez que concluyera la grabación.

En uno de los fragmentos difundidos, la cantante cuestionó al modelo sobre sus planes después de la transmisión. Fernández le explicó que el programa continuaría, mientras que Suavecito intervino para aclarar que no tenían previsto terminar pronto.

Tuñón comentó que no comprendía del todo la dinámica del programa, pues los asistentes permanecían reunidos mientras las cámaras continuaban transmitiendo.

En otro momento, Fernández le recordó que habían acordado encontrarse después de que terminara el en vivo. La conversación quedó registrada frente a los demás invitados y comenzó a circular en distintas plataformas.

Las imágenes provocaron comentarios entre los espectadores, quienes cuestionaron la presencia de la cantante y retomaron las versiones sobre un posible acercamiento sentimental con el modelo argentino.

Imelda Tuñón protagoniza una polémica durante su visita a Agustín Fernández

Además de los rumores sobre su relación con Fernández, Imelda Tuñón recibió señalamientos por un incidente ocurrido durante la misma reunión, en la que también participó Rocío Sánchez del Río.

Durante la transmisión, la cantante tomó la corona que Rocío había ganado en un certamen de belleza y se la colocó por unos momentos. Cuando la modelo recuperó el accesorio, observó que presentaba daños.

El incidente provocó comentarios entre los asistentes y los espectadores. Posteriormente, circularon versiones que señalaban que la pieza había tenido que ser llevada a reparar, aunque las imágenes difundidas no permiten determinar por sí solas cómo ocurrió el daño.

La situación también involucró a Kim Shantal, quien llamó a Suavecito durante la transmisión para recomendarle que se alejara de Tuñón y de las personas que la acompañaban.

Suavecito relató que recibió la llamada cuando la cantante estaba llegando al departamento. Sin embargo, explicó que no la conocía personalmente y que se encontraba en casa de Fernández, quien podía decidir a quién invitar.

Posteriormente, Kim también expresó su molestia por lo ocurrido con la corona de Rocío. Sus declaraciones quedaron registradas en videos que circularon en redes sociales después de la reunión.

Por otra parte, el creador de contenido Maurg1 retomó comentarios atribuidos al periodista Gabo Cuevas sobre el supuesto estado en el que Tuñón habría llegado al departamento. En esas declaraciones se insinuó un presunto consumo de sustancias, aunque no se presentaron pruebas verificables que respaldaran la acusación.