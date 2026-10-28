Jennifer Lawrence habla sobre su regreso a “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”

La actriz Jennifer Lawrence habló sobre su regreso a “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” como Katniss Everdeen, personaje que la catapultó al estrellato mundial y que fue un punto de inflexión en su vida profesional.

Para esta nueva película de la saga, la famosa compartirá escenas con Josh Hutcherson, quien da vida a Peeta Mellark, algo que emociona a los fanáticos que han seguido de cerca las cuatro películas previas, estrenadas entre 2012 y 2015.

Jennifer Lawrence habla sobre su regreso a “Los juegos del hambre”

Jennifer Lawrence regresa como Katniss Everdeen. ZUMA Press, Inc.

Durante una conversación en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, la actriz habló sobre la nueva entrega de la franquicia y su experiencia al retomar su papel que no interpretaba desde Sinsajo – Parte 2, cuyo lanzamiento fue en 2015.

Lawrence aseguró que fue algo increíble trabajar de nuevo con el equipo original:

Fue increíble, fue una locura, porque era el mismo equipo. Los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con quien he trabajado un millón de veces también, porque lo amo”, enfatizó.

Asimismo, no perdió oportunidad de destacar su encuentro con Josh Hutcherson y Woody Harrelson, quien interpreta a Haymitch Abernathy, con quienes forjó una relación muy cercana desde el primer rodaje.

Josh y Woody. Fue emotivo. Josh y yo no caminábamos al baño sin los brazos alrededor del otro. Fue muy hermoso”, dijo la actriz fiel a su estilo cómico.

Y agregó:

Y Woody obviamente entró por la ventana de mi habitación de hotel, sin ser invitado, porque no sería lo mismo si respetara los límites y usara una puerta”.

¿Quién es quién en la nueva película?

Jennifer Lawrence regresa como Katniss Everdeen. Tráiler oficial

Desde diciembre del 2025, The Hollywood Reportes adelantó que Jennifer y Josh volverían en la nueva película de “Amanecer en la cosecha”, pero solo eran rumores ante la falta de confirmación de los propios actores. Sin embargo, con las recientes declaraciones de “Katniss” queda más que claro que estarán de nuevo en pantalla, como esperaban sus seguidores.

Woody Harrelson, como ya adelantó Lawrence, regresa como Haymitch Abernathy en su versión adulta, mientras que en su juventud será interpretado como Joseph Zada.

Además, a lo largo de la trama se verán otros personajes conocidos de la saga, algunos interpretados por nuevos intérpretes, como:

Effie Trinket — Elle Fanning. Es la encargada de acompañar a los tributos del Distrito 12 y ayudarlos a prepararse para las ceremonias de los Juegos. En la saga original destaca por su extravagancia, elegancia y apego a las normas del Capitolio. Esta precuela nos permite conocerla en una etapa anterior de su vida.

Es la encargada de acompañar a los tributos del Distrito 12 y ayudarlos a prepararse para las ceremonias de los Juegos. En la saga original destaca por su extravagancia, elegancia y apego a las normas del Capitolio. Esta precuela nos permite conocerla en una etapa anterior de su vida. Coriolanus Snow — Ralph Fiennes. Es el presidente de Panem y uno de los principales antagonistas de la saga. Es un hombre manipulador y despiadado que hará lo necesario para mantener el control sobre los distritos. Su presencia es importante para comprender cómo el Capitolio utiliza los Juegos para imponer su poder y sembrar el miedo.

Plutarch Heavensbee — Jesse Plemons. Es un personaje que, años después, se convierte en una figura importante dentro de la organización de los Juegos y desempeña un papel fundamental en la rebelión. En las películas originales demuestra que sabe moverse entre los poderosos del Capitolio mientras trabaja en sus propios planes.

Caesar Flickerman — Kieran Culkin. Es el carismático presentador de los Juegos del Hambre. Con su personalidad alegre y sus entrevistas a los tributos, convierte la competición en un espectáculo televisivo para los habitantes del Capitolio. Su personaje representa la manera en que el gobierno transforma el sufrimiento de los jóvenes en entretenimiento.

Wiress — Maya Hawke. Es una vencedora de los Juegos del Hambre del Distrito 3, conocida por su inteligencia y su capacidad para reconocer patrones. En En llamas, ayuda a Katniss a descubrir un secreto importante sobre la arena. Su historia permite conocer más sobre los vencedores de ediciones anteriores.

Beetee Latier — Kelvin Harrison Jr. También conocido como “Voltio”, es un vencedor del Distrito 3 y un experto en tecnología y electricidad. Su inteligencia y sus conocimientos técnicos lo convierten en un personaje fundamental para desarrollar estrategias dentro y fuera de la arena.

Mags Flanagan — Lili Taylor. Es una vencedora de edad avanzada del Distrito 4. Aunque se comunica principalmente mediante gestos, es una mujer amable, valiente y dispuesta a proteger a los demás. En la película “En llamas”, demuestra su generosidad al sacrificarse por sus compañeros.

¿De qué trata y cuándo se estrena?

Jennifer Lawrence regresa como Katniss Everdeen. Tráiler oficial

“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” es la nueva película de la famosa saga basada en los libros de Suzanne Collins. Esta precuela lleva de regreso a Panem, 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, para conocer una parte desconocida de la historia y descubrir cómo eran los Juegos del Hambre antes de que Katniss Everdeen se convirtiera en el símbolo de la rebelión.

La historia se centra en Haymitch Abernathy, un joven de 16 años del Distrito 12 que es seleccionado para participar en los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta edición, el Capitolio duplica el número de tributos y obliga a 48 jóvenes a luchar por sus vidas en la arena, convirtiendo la competencia en una experiencia todavía más brutal y despiadada.

A diferencia del Haymitch sarcástico y desencantado que conocimos en las películas anteriores, en esta entrega se verá a un joven que todavía tiene sueños, seres queridos y razones para luchar por su futuro. Su relación con Lenore Dove Baird y el vínculo que desarrolla con Maysilee Donner serán importantes durante los Juegos, mientras intenta sobrevivir en un entorno donde cualquier decisión puede tener consecuencias mortales.

Las historia de los personajes conocidos de la saga, como Effie Trinket, el presidente Coriolanus Snow, Plutarch Heavensbee y Caesar Flickerman, ayudarán a comprender mejor cómo funcionaba Panem en aquella época y qué acontecimientos contribuyeron a construir el mundo conocido a través de Katniss y Peeta.

“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” llegará a los cines de México el 19 de noviembre de 2026, mientras que en Estados Unidos se estrenará el 20 de noviembre. La película está dirigida por Francis Lawrence, quien ya ha trabajado en otras entregas de la franquicia.