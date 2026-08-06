Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos crean fondo de 200 mdd para salvar especies en peligro

El actor y activista Leonardo DiCaprio, en colaboración con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez Bezos, una de las familias con mayor riqueza en el mundo, quieren dar un paso en la salvación de algunas especies en peligro de extinción y anunciaron la creación del Phoenix Species Project.

La iniciativa creada por el actor reconocido por películas como Titanic, El lobo de Wall Street o Revenant: el renacido, tendrá un respaldo de capital inicial de 200 millones de dólares.

La asignación de recursos proviene en partes iguales: 100 millones de dólares aportados por el Bezos Earth Fund y otros 100 millones movilizados por Re:wild —organización cofundada por DiCaprio y el científico Wes Sechrest— junto con socios estratégicos como la Todd Graves Family Foundation y Age of Union.

¿Cuál es el objetivo de Phoenix Species Project de Di Caprio y Bezos?

El proyecto representa el compromiso filantrópico individual más grande registrado en la historia enfocado de manera directa en la recuperación de fauna y flora al borde de la extinción.

La familia Bezos también está en el proyecto junto a Leonardo di Caprio IG

El programa concentrará sus acciones en 30 países, colaborando con comunidades indígenas, especialistas y gobiernos para estabilizar las poblaciones de 100 especies en riesgo crítico, abarcando mamíferos, aves, anfibios, peces y plantas.

A diferencia de los esquemas de financiamiento tradicionales de corto plazo, el fondo busca garantizar inversiones sostenidas a largo plazo para asegurar la conservación de los ecosistemas donde habitan estas especies.

Durante décadas, científicos, pueblos indígenas, comunidades locales y líderes conservacionistas han estado en la primera línea de protección de la naturaleza, y lo que la investigación ha dejado claro es que las especies al borde de la extinción a menudo son las que anclan algunos de los ecosistemas más importantes del mundo. Cuando protegemos a esas especies, también protegemos los bosques, humedales, pastizales y océanos de los que dependen", anunció Leonardo di Caprio.

En ese sentido, el protagonista de Titanic resaltó el alcance global que tendrá esta suma de esfuerzos para enfrentar la crisis climática:

"El Phoenix Species Project tiene el potencial de cambiar drásticamente la forma en que abordamos la conservación y combatimos la crisis climática a escala global. Al crear la iniciativa filantrópica más grande de la historia dedicada a la recuperación de especies en peligro crítico en varios continentes, hecha posible por una donación transformadora del Bezos Earth Fund, tenemos la oportunidad de generar un impacto duradero donde más se necesita", concluyó el actor.