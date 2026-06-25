Las conmovedoras palabras de Jay de la Cueva a su papá previo a su show en Polyforum Siqueiros

Cuando Jay de la Cueva era chiquito encontraba un lugar seguro y fascinante debajo del piano, pero no sólo porque a los niños les gusta explorar diferentes lugares, sino porque en ese sitio nacía música para cine mudo que su papá creaba con las teclas.

Jay percibía todo eso que salía de las manos de su papá, Javier de la Cueva, a través del piano, y eso fue lo que comenzó a germinar la semilla del talento que le había heredado a quien es el rey del rock n’ roll en español.

“Lo lindo de esto es, de alguna manera, provocar un encuentro por medio de la música, que ha sido la forma en que yo tuve ese regalo de heredar. En un buen sentido, porque de alguna manera pues he trabajado yo todo lo que he hecho en la música con las bandas que he trabajado y que he tocado, pero el legado y la herencia natural del don de mi papá, no de alguna forma genéticamente también, pues pasó de generación y soy muy afortunado de tener este regalo que es la música.

Entonces, para mí es una forma de provocarlo y de compartir la música con mi papá, que además siento que es uno de los lugares donde él y yo podemos comulgar porque igual tenemos, como todas las relaciones padre e hijo o con nuestros padres, son relaciones, son lindas, pero no dejan de ser complejas, las relaciones humanas suelen ser muy difíciles, yo tengo ideas muy distintas a las que puede tener mi papá acerca de la vida, pero creo que el punto de encuentro y el puente para podernos unir en una comunión musical es el piano y es la música”, compartió Jay en entrevista con Excélsior.

Jay y Javier comparten una de las más fructíferas relaciones de padre e hijo en la industria musical. Cortesía / Tomada de Instagram

Jay es la máquina de chambeo musical por excelencia, eso es claro, pero ese amor por lo que hace tiene un origen, y como él dice, es algo que le heredó a su papá con quien, si bien puede diferir en distintas cosas, ese amor filial siempre está presente. Jay lo sabe, Javier también, por eso, a esta altura de la vida no quieren dejar pasar la oportunidad de compartir el escenario, uno frente al otro en un mano a mano con piano.

“Estamos ilusionados, yo entusiasmadísimo y agradecidísimo con mi hijo precioso que me está ofreciendo esta reivindicación para mi carrera, que es muy larga y que no había tenido justicia social. Entonces estoy agradecido con ustedes también por apoyarnos. Nunca me he ido”, expresó Javier visiblemente emocionado durante la entrevista donde también estaba presente.

“Me pareció algo muy lindo poder compartir la música con mi papá, como él te decía, él tiene como ideas, por ejemplo, ahorita de que decía que es una justicia que él tiene, yo no, yo no veo, no comulgo nada de eso, pero para mí es muy lindo tratar de aceptar su forma como él ve las cosas, pero para nosotros, los músicos, tenemos un lenguaje que es bellísimo, que es la música”, agregó Jay.

El domingo 28, el Polyforum Siqueiros se convertirá en el escenario donde dos generaciones de música se encontrarán frente a frente, y donde el talento que ebulle en ambos explote a dos pianos.

“La verdad no hemos ensayado nada, no tenemos planeado absolutamente nada. Realmente parte de lo bello que vamos a hacer es improvisar, porque sí te puedo compartir que durante mucha época mi papá musicalizaba cine mudo, siendo yo muy pequeño. Crecí abajo de un piano y para mí, curiosamente hasta incluso el estar abajo de un piano que medio te abraza, es una casa, es un referente.

“Tocar con mi papá, compartir la música, buscar el punto de encuentro, honrar su trabajo, agradecerle porque no nada más, obviamente vino esta herencia natural, sino también él tuvo la paciencia y el amor de un padre hacia un hijo. Eso es lo más bello que me ha dado, la herencia musical y el tiempo que me dedicó”, explicó Jay.

Javier y Jay comparten el amor por la música, ese punto donde ambos encuentran un idioma único para comunicarse. Cortesía / Tomada de Instagram

Para ambos es una aventura completamente nueva, es la primera vez que estarán juntos en un escenario haciendo lo que ha sido su vida por más de 60 años para Javier y más de 40 para Jay, por eso quieren que todo se vaya dando, sí estructurado, pero no con un guion, quieren vivir la libertad que también da la música.

“Gran parte de eso va a ser improvisación, canciones de las que yo escuché a mi papá tocar desde niño, tocar algunas canciones también de mi catálogo, del de él, o sea, es improvisar, y eso es lo que es bello.

“Hoy, en un mundo en que todo está ya muy maquillado y con filtro, y que todo tiene que tener pirotecnia, me gusta mucho pensar en dos pianos y en un lugar que viste el lugar y tocar, y que la gente pueda ser parte de eso y nosotros vivir un momento muy íntimo como músicos y encontrar el punto de encuentro, y ahí, de alguna manera, volvernos a conectar”, manifestó Jay.

Si bien Jay tiene un legado musical impresionante entre las bandas con las que ha participado, en su etapa de solista y con quien ha hecho colaboraciones, Javier fue la primera máquina de chambeo musical en la familia de la Cueva.

Su legado no se contabiliza en una lista cerrada de composiciones propias, sino en el inmenso acervo de temas que grabó como tecladista y pianista en la época dorada del rock en español. La magnitud de su obra se distribuye entre Los Camisas Negras (1958-1961), considerado el primer grupo juvenil de rock and roll en México, y con quienes grabó versiones pioneras al español de éxitos como El Tigre y La Batalla de Jericó, además de su único LP oficial.

Tras la desintegración de Los Camisas Negras, se integró a Los Hooligans donde grabó y dejó su huella en temas fundamentales del género como Agujetas de color de rosa y Acapulco rock. Además, Jay le produjo un EP de cinco canciones que se lanzó en 2024.

Yo la composición no se me ha dado porque me ha faltado dedicación, porque sí tengo el talento para hacerlo, y sí he compuesto. En el 66 hice unas canciones muy interesantes cuando el rock en español eran covers, e hicimos las primeras canciones originales con un grupo que se llamó Los Profetas, con Abraham Laboriel, y una de las rolas que yo no quisiera dejar fuera es una que hice en ese tiempo y que no se grabó y que se llama El Sol va girando.

“Aparte tiene mucho sonido autóctono, es como música azteca, pero también es un huapango, lo interesante es que esa letra, ese poema, nos hizo el favor de hacerlo el señor, que ya era un director de teatro prestigiadísimo, todavía no hacía cine, el señor Alejandro Jodorowsky. Es bellísima”, recordó Javier.