La franquicia de terror Viernes 13 anunció que su decimotercera película llevará por título oficial Jason y llegará a las salas de cine el próximo viernes 13 de agosto de 2027. El portal especializado Deadline reveló los detalles de esta producción impulsada por Paramount Pictures bajo el sello Skydance, tras su reciente fusión con Warner Bros.

Steve Miner asumirá la dirección del largometraje tras comandar anteriormente la segunda y tercera entrega de la saga. El cineasta vuelve a la franquicia donde introdujo originalmente el machete y la máscara de hockey del asesino, quien ahora cobrará vida mediante la interpretación del actor Schuyler White.

Schuyler White portó previamente la emblemática máscara en el cortometraje Sweet Revenge, producido para celebrar el 45 aniversario de la marca. Este nuevo proyecto cinematográfico capitaliza el arrollador éxito obtenido por la serie Crystal Lake, consolidando la expansión comercial del universo de terror en la pantalla grande.

La transformación física de Schuyler White para encarnar al asesino

Aunque los productores mantienen bajo llave los detalles específicos del argumento, Robbie Barsamian, responsable de la franquicia, explicó los criterios detrás de la selección del protagonista. "Pasamos meses pensando en cómo crear al Jason más aterrador e imponente, y en quién merecía realmente llevar la máscara", declaró el ejecutivo sobre el proceso de audición.

El directivo resaltó el compromiso profesional de Schuyler White para asumir el reto más exigente de su trayectoria artística. El actor ganó aproximadamente 14 kilos de puro músculo sobre su estatura de 1.96 metros y estudió a fondo el trabajo de los intérpretes anteriores para proyectar una fuerza imparable.

El éxito de Crystal Lake ayudó a revivir la franquicia de Viernes 13. Foto: Paramount Pictures

Respecto al enfoque visual del rodaje, Barsamian adelantó que el equipo técnico empleó planos contrapicados y encuadres cerrados en el set de filmación. Con esta técnica cinematográfica, la dirección busca que el público sienta la presencia del villano desde abajo, consolidando al Jason más intimidante en la historia de la saga.

El regreso de Steve Miner y el calendario de estreno en 2027

La incorporación de Steve Miner representa un movimiento estratégico para conectar con los seguidores veteranos de Viernes 13. Su trabajo en las secuelas clásicas de los años ochenta definió la estética visual y la iconografía definitiva de Jason Voorhees, elementos que ahora regresan bajo el respaldo financiero de Paramount y Skydance.

Jason Voorhees volverá en una nueva película. Foto: Paramount Pictures

El calendario cinematográfico aprovechará el simbolismo de la fecha elegida, pues el 13 de agosto de 2027 caerá precisamente en viernes durante la temporada veraniega. Esta jugada comercial replica la tradición histórica de la franquicia para maximizar la asistencia en taquilla durante su fin de semana inaugural.

Con el elenco principal definido y una visión estética enfocada en el terror visceral, Jason avanza hacia su etapa de producción rumbo al verano de 2027. Los aficionados del género aguardan ahora los primeros avances oficiales que mostrarán el regreso del asesino de Crystal Lake a los cines.