Anuncian nueva película de Viernes 13 con el regreso del director original

Jason Voorhees regresa triunfalmente a la gran pantalla para aterrorizar nuevamente a los fanáticos del cine de terror. El legendario asesino enmascarado protagonizará la decimotercera entrega de la emblemática franquicia 'Viernes 13', marcando su primer largometraje en casi dos décadas, así lo informó el portal especializado Deadline.

La producción surge tras el contundente éxito de la serie Crystal Lake en la plataforma Peacock y el aclamado cortometraje conmemorativo del Universo de Jason. Los ejecutivos de Horror, Inc. apuestan por un modelo independiente para garantizar el control creativo total.

Crystal Lake explora los orígenes de Pamela Voorhees, la madre de Jason, en una temporada de ocho episodios. X @AlertaTerror

Steve Miner, responsable de colocar la icónica máscara de hockey en la tercera parte de la saga, asumirá la dirección del proyecto previsto para 2027. El cineasta trabajará a partir de un sólido guion redactado por el prometedor escritor David Fliegel.

La familia Barsamian financiará directamente este esperado largometraje a través de su compañía Horror, Inc. Esta estrategia recupera las raíces independientes que catapultaron el éxito masivo de la obra original estrenada en 1980.

Alianzas estratégicas para el regreso del slasher

Los estudios cierran filas para asegurar el impacto comercial de la nueva película en las salas de cine norteamericanas. Cineverse gestionará la distribución oficial, respaldada por su experiencia previa con éxitos taquilleros del género como Terrifier.

Por su parte, CatchLight Studios asumirá las labores de coproducción tras demostrar su talento en producciones recientes de A24. Los directivos prometen un largometraje visceral apoyado fuertemente en efectos prácticos.

Jason Voorhees regresará al cine tras casi dos décadas ausente. Foto: Paramount Pictures

La producción busca honrar los elementos clásicos que convirtieron al personaje en un ícono global de la cultura pop. Los seguidores más veteranos disfrutarán de secuencias sangrientas ypenetrantes dosis de tensión cinematográfica.

La estrategia de expansión multimedia consolida el Universo de Jason en múltiples plataformas digitales y físicas. Los coleccionistas y nuevos espectadores celebran esta nueva etapa dentro de la industria cinematográfica.

El legado del campamento Crystal Lake

Durante más de cuatro décadas, las diferentes entregas acumulan cifras millonarias en la taquilla mundial. El impacto cultural de la franquicia original estableció los estándares modernos para las producciones independientes de bajo presupuesto en Hollywood.

El reciente estreno de la serie precuela generó cifras históricas de visualización durante sus primeras semanas en streaming. Este fenómeno demostró el vigente interés del público por conocer los oscuros orígenes del temible asesino.

El éxito de Crystal Lake ayudó a revivir la franquicia de Viernes 13. Foto: Paramount Pictures

La industria del entretenimiento vive una auténtica época dorada para los clásicos del cine de terror. Paralelamente al desarrollo de esta historia, los estudios preparan el terreno para revivir a otros titanes del género slasher.

Los fanáticos aguardan ansiosos las primeras imágenes oficiales del rodaje y la confirmación del elenco principal. El machete más famoso de la historia del cine afina su filo para sacudir las taquillas internacionales.