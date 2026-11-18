Lana y Lilly Wachowski iniciaron una ofensiva legal para recuperar el control creativo y comercial de Matrix, la influyente franquicia de ciencia ficción que crearon en 1999. Las cineastas notificaron formalmente a Warner su intención de ejercer sus derechos de rescisión de derechos de autor, movimiento que amenaza directamente los planes de Skydance sobre la saga.

De concretarse este recurso jurídico, las directoras recuperarán la propiedad intelectual de Matrix en Estados Unidos a partir de 2029, exactamente treinta años después del estreno de la cinta original. Esta maniobra frena en seco la libertad operativa del estudio, que ahora opera bajo la reciente adquisición de Paramount y la supervisión directiva de Skydance.

La primera película de The Matrix en 1999. Foto: Grosby Group

El reclamo llega en un momento crítico para el desarrollo de Matrix 5, proyecto que Warner anunció con bombo y platillo hace varios años pero que avanzó a paso lento. La reaparición de las hermanas Wachowski obliga a los ejecutivos a replantear la estrategia de producción antes de perder la exclusividad sobre este universo cinematográfico.

El acercamiento paralelo a Matrix 5 y las dudas de Skydance

De manera paralela a la notificación legal, Lana y Lilly Wachowski comenzaron a involucrarse ligeramente en la gestación de Matrix 5. Este acercamiento desconcierta a la industria del entretenimiento, pues ambas realizadoras declararon anteriormente su total desinterés por participar en nuevas entregas de la historia protagonizada por Keanu Reeves.

Hasta el momento, nadie confirma si existe un vínculo directo entre su nueva apertura creativa y la reclamación de los derechos de autor. Para lanzar la quinta película sin negociar un contrato nuevo, Warner y Skydance necesitan estrenar la cinta antes de 2029, aunque el calendario actual mantiene todo en el aire.

Keanu Reeves en su icónica escena de Matrix. Foto: Grosby Group

A esta incertidumbre jurídica se suma el antecedente comercial de Matrix Resurrections, entrega previa que sufrió un fuerte fracaso en la taquilla mundial. Ese tropiezo financiero despierta serias dudas dentro de la cúpula de Skydance sobre la rentabilidad real de invertir millones de dólares en una continuación sin el respaldo pleno de sus creadoras.

El riesgo de un conflicto legal similar al de Viernes 13

El panorama jurídico presenta múltiples zonas grises respecto a las cláusulas del contrato original que unió a las hermanas Wachowski con Warner a finales de los años noventa. Especialistas en propiedad intelectual advierten que el estudio probablemente impugnará la solicitud de rescisión, detonando un litigio prolongado en los tribunales estadounidenses.

Keanu Reeves en Matrix. Foto: Grosby Group

La industria cinematográfica ya vivió un escenario idéntico con la franquicia de terror Viernes 13, cuya disputa por los derechos paralizó cualquier producción durante casi dos décadas. Aquel pleito legal congeló la marca en los cines hasta que las partes alcanzaron un acuerdo reciente para confirmar el regreso de Jason Voorhees a la pantalla grande.

Si Skydance y Warner rechazan ceder terreno, Matrix corre el peligro de quedar atrapada en un limbo judicial similar durante años. Por ahora, el futuro de la saga depende de una negociación forzosa entre los nuevos dueños del estudio y las mentes maestras detrás de la revolución visual de 1999.