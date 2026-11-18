El regreso de Glee a la televisión ha despertado el interés de varios integrantes del elenco original, entre ellos Jane Lynch, quien ya comenzó a imaginar qué podría suceder con la entrenadora más temida de la serie.

Jane Lynch revela si volvería a interpretar a Sue Sylvester en Glee

Aunque han pasado más de diez años desde que terminó la comedia musical, Jane Lynch todavía guarda un cariño especial por el personaje que convirtió al club de canto de la secundaria McKinley en su principal enemigo.

Durante una aparición en The Jennifer Hudson Show, la actriz estadounidense habló sobre la posibilidad de incorporarse al reboot de Glee y dejó claro que no necesitaría demasiado tiempo para aceptar una invitación de los productores.

“Si me piden participar, la respuesta será sí. No puedo esperar”, aseguró Lynch, quien también confesó que estaría encantada de interpretar a Sue Sylvester durante el resto de su vida.

Sin embargo, recuperar al personaje plantea un desafío que va más allá de reunir al elenco. La actriz considera que los cambios sociales ocurridos desde el final de la producción podrían influir en la manera de escribir sus diálogos.

“Me pregunto hasta dónde podemos llevarla ahora. Porque, si miras el mundo, hay muchas Sue Sylvester por ahí”, comentó.

La entrenadora de las Cheerios se distinguía por su humor ácido, sus insultos y los planes que elaboraba para perjudicar a Will Schuester y a los estudiantes de New Directions, incluso cuando sus conflictos no tenían relación con las competencias escolares.

La posibilidad de actualizar al personaje tampoco es nueva para Lynch. En 2022, durante una entrevista con The Guardian, la actriz sugirió que Sue podría simpatizar con el movimiento político MAGA, asociado con Donald Trump.

Entre los aspectos que le gustaría recuperar de aquella etapa también se encuentra su vestuario, pues los conjuntos deportivos que utilizaba en prácticamente todos los episodios eran sus prendas favoritas durante las grabaciones.

Jane Lynch manifestó su interés por volver a interpretar a Sue Sylvester en la nueva versión de Glee. IG goat_song_media

¿Qué se sabe del reboot de Glee?

El proyecto para recuperar la comedia musical comenzó a tomar forma pública durante los primeros meses de conversación sobre su regreso, hasta que Disney+ y Hulu anunciaron la nueva producción el pasado 21 de octubre.

Uno de los principales interesados en retomar la historia es Ryan Murphy, quien en julio explicó a la revista PEOPLE que había identificado un nuevo público interesado en la serie, pese al tiempo transcurrido desde su última temporada.

Para septiembre, Murphy ya había confirmado a Entertainment Tonight que terminó de escribir el guion junto con Ian Brennan y Brad Falchuk, los otros dos creadores responsables de la producción original.

Glee debutó en Fox en 2009 y permaneció al aire hasta 2015. A lo largo de sus seis temporadas, combinó versiones de canciones populares con historias sobre discriminación, diversidad sexual, relaciones familiares y los problemas de la adolescencia.

Jane Lynch interpretó a la entrenadora de porristas Sue Sylvester durante las seis temporadas de Glee. IG realityclubfo

¿Qué actores del elenco original regresarían a Glee?

El interés de Jane Lynch se suma al de otros actores que encontraron en la comedia musical uno de los proyectos más importantes de sus carreras y que ahora podrían recuperar sus antiguos personajes.

Ryan Murphy reveló que había conversado con alrededor de diez integrantes del reparto original, aunque esto no significa que todos tengan asegurada su participación en los nuevos episodios.

Entre los nombres que han surgido alrededor del proyecto se encuentran los siguientes.

Lea Michele: Volvería a interpretar a Rachel Berry, de acuerdo con información publicada por Variety.

Volvería a interpretar a Rachel Berry, de acuerdo con información publicada por Variety. Heather Morris: Manifestó su interés por regresar al compartir en Instagram una publicación con su antiguo uniforme de porrista.

Chris Colfer: Confirmó que ya sostuvo una primera conversación sobre su posible participación.

Jane Lynch: Está dispuesta a recuperar su papel como Sue Sylvester si recibe una invitación.