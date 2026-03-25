Jalisco no se raja y se llena de estrellas: Guía Michelin México 2026

Gracias a su oferta gastronómica y turística, Guadalajara será la Host City de la Guía Michelin México 2026, en la que además del estado de Jalisco, se integrarán Puebla y Yucatán.

“Un destino puede tener presupuesto y voluntad, pero la identidad y la historia no se compran con nada. En Jalisco esa identidad es profunda y arraigada; por eso, recibir una plataforma del prestigio de Michelin no sólo nos llena de orgullo, sino que nos compromete a seguir siendo el referente de la máxima expresión de México ante el mundo”, afirmó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, estado que tiene 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas.

En la gala oficial, que se realizará en mayo, se entregarán Estrellas Michelin, distintivos Bib Gourmand y Estrellas Verdes de restaurantes o entidades gastronómicas de dichos estados, que se sumarán a los nueve ya existentes.

“Decidimos compartir con Michelin lo que le decimos a los miles de eventos que llegan al estado: tenemos infraestructura de primer mundo, los aeropuertos mejor conectados y la oferta hotelera más grande del país.

“Somos un destino que lo tiene todo: montaña, playa, tradición y una competitividad que nos permite ser la sede más mexicana de los grandes eventos globales”, destacó Fridman Hirsch.

En un acto realizado ayer con autoridades de Jalisco, Michelin y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se destacó la infraestructura de Jalisco y cómo su nivel gastronómico ha sido consistente, expresó a Excélsior Fernando Olivera Rocha, vicepresidente nacional de turismo de Canirac.

“Incluso desde su planeación de destinos turísticos, vemos como hace ya poco más de una década, Tequila levantaba la mano para ser destino turístico inteligente y hoy vemos ya una conformación desde lo digital a un pueblo mágico muy avanzado... creo que la política pública en Jalisco tiene mucho más de una década o dos haciendo un buen trabajo. Vemos a cocineros que no solamente se han quedado en el reconocimiento de las tradiciones y costumbres en la cocina tradicional local, sino vemos a cocineros de Jalisco saliendo al mundo, reconociendo técnicas, trayéndolas otra vez a Jalisco, trabajando sus menús, mejorando su gastronomía y mejorando sus propuestas gastronómicas, pero también conservando lo local: la carne en su jugo, la birria, la torta ahogada, todos esos productos que dan identidad”, compartió Olivera Rocha.

La Guía Michelin México se estableció en 2024 y desde entonces se han incorporado Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Son 181 establecimientos y se espera que para esta edición se sumen varios más de los estados que se incorporan y que no baje la cifra.

“Tiene que ver con el desempeño anual de estos restaurantes que ya fueron integrados... se puede refrendar o no”, añadió Olivera Rocha. “Es una decisión de los propios inspectores de Michelin que valoran y evalúan el trabajo año a año, de los que ya existen, pero también revisan nuevos...

“Los restaurantes que entran directamente a participar a la guía, ves a los colaboradores en un proceso de profesionalización en la mejora de sus de sus competencias... porque recordemos que la guía no solamente es el platillo, es el establecimiento, la hostess, el mesero, el garrotero, el capitán, los cocineros, o sea, todo el ambiente en el restaurante que participa en una valoración y en una evaluación que nadie conoce, solamente los inspectores que son profesionales en lo que hacen. Entonces, en entrar a este proceso de perfeccionar y de profesionalizarse en el lugar”, destacó.