“The Chase”: Jacob Elordi protagoniza comercial dirigido por Alfonso Cuarón

El actor Jacob Elordi y el director mexicano Alfonso Cuarón sorprendieron al unirse en un nuevo proyecto audiovisual de lujo titulado “The Chase”, un comercial que ya está dando de qué hablar por su estética cinematográfica y su elenco de alto nivel.

Esta es la primera vez que Jacob Elordi trabaja con el cineasta ganador del Óscar, en una producción que además cuenta con la participación musical de Thomas Bangalter, integrante y cofundador de Daft Punk.

“The Chase”: el comercial de lujo que une a Jacob Elordi y Alfonso Cuarón

El cortometraje publicitario, dirigido por Alfonso Cuarón, presenta una intensa persecución entre un hombre y una mujer, quienes se enfrentan por obtener el icónico producto de la marca.

La producción destaca por su estética visual oscura y elegante, acompañada de una profunda paleta de colores que refuerza la narrativa de seducción y misterio entre los protagonistas.

Además, el estilo cinematográfico ha llamado la atención de los fans por su aire de thriller y suspenso, algo poco común en los comerciales de fragancias de lujo.

Jacob Elordi reemplaza a Timothée Chalamet como embajador de la marca

La popular fragancia masculina, que anteriormente tenía como embajador a Timothée Chalamet, ahora suma a Jacob Elordi como el nuevo rostro de la campaña.

El actor australiano, conocido por sus participaciones en Euphoria y Saltburn, continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de Hollywood y de la moda de lujo.

¿Quiénes participan en “The Chase”?

El cortometraje de 2 minutos con 16 segundos reúne a importantes figuras del cine y la música internacional.

Por un lado, Alfonso Cuarón lidera la dirección del proyecto. El cineasta mexicano ha sido reconocido con cinco premios Oscar, además de obtener premios BAFTA, Globos de Oro y el León de Oro en el Festival de Venecia.

Mientras tanto, Jacob Elordi protagoniza la campaña como nuevo embajador de la marca y una de las estrellas juveniles más populares del momento.

La música corre a cargo de Thomas Bangalter, integrante de Daft Punk y ganador de seis premios Grammy, quien aporta un toque elegante y envolvente a la producción.

Redes sociales reaccionan al comercial

Tras su estreno en redes sociales, “The Chase” ya comenzó a generar conversación entre los usuarios.

En YouTube, el comercial suma miles de visualizaciones y comentarios que destacan su calidad cinematográfica, al punto de compararlo con una película de detectives o suspenso.

Muchos usuarios también han resaltado la combinación entre la dirección de Alfonso Cuarón, la presencia de Jacob Elordi y la música de Thomas Bangalter, elementos que elevaron la producción pese a tratarse de un comercial de corta duración.

Hasta el momento, la campaña ha sido bien recibida por el público y se perfila como uno de los anuncios de lujo más comentados del momento.