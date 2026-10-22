Clayface, ¿qué saber sobre el villano de Batman que llega al cine?

Clayface, uno de los enemigos de Batman que puede cambiar de rostro y adoptar distintas identidades, llega a los cines con su propia película. Aunque no es tan conocido como el Joker o el Pingüino, su historia tiene elementos que lo convierten en uno de los villanos más peligrosos de Gotham.

La nueva producción de DC Studios, que se estrena este 22 de octubre en México, presenta una versión del personaje enfocada en el terror. Sin embargo, para entender su transformación, primero hay que conocer cómo surgió en los cómics y por qué existen diferentes versiones de Cara de Barro.

Clayface, conocido como Cara de Barro, llega al cine con una película que explora el origen del villano de Batman. @warnerbrosmx

¿Quién es Clayface y cómo nació el villano de Batman?

Clayface, conocido en español como Cara de Barro, apareció por primera vez en 1940, en el número 40 de Detective Comics. El personaje fue creado por Bill Finger y Bob Kane como un enemigo de Batman relacionado con el mundo del cine.

Su primera identidad fue Basil Karlo, un actor especializado en películas de terror que descubre que una de sus producciones más conocidas tendrá una nueva versión, pero los responsables del proyecto no lo consideran para participar.

Molesto por haber sido reemplazado, Karlo decide vengarse de las personas involucradas en la película. Para cometer sus crímenes utiliza el disfraz del monstruo que había interpretado, adoptando así el nombre de Clayface.

A diferencia de la criatura que actualmente conocen muchos seguidores de DC, esta primera versión no tenía superpoderes. Era un asesino que utilizaba su experiencia como actor, disfraces y engaños para ocultar su identidad.

Sin embargo, la historia del personaje cambió en 1961 con la llegada de Matt Hagen, quien se convirtió en el segundo Clayface de los cómics.

Hagen era un buscador de tesoros que, durante una exploración, encontró una sustancia misteriosa capaz de modificar su cuerpo. El contacto con aquel material le otorgó habilidades para transformar su apariencia y adoptar distintas formas.

Con el paso de los años, DC presentó otras versiones del villano, cada una con diferentes orígenes y características. De acuerdo con la editorial, ocho personajes han utilizado oficialmente la identidad de Clayface.

Aunque sus historias no son iguales, la mayoría comparte una característica que distingue al personaje de otros enemigos de Batman, su capacidad para modificar su cuerpo y engañar a quienes lo rodean.

Clayface, uno de los villanos de Batman, apareció en la serie animada con una historia marcada por su transformación física. DC Comics

¿Qué poderes tiene Clayface y cuáles son sus debilidades?

Una de las razones por las que Clayface representa una amenaza para Batman es que no depende únicamente de su fuerza física. Su capacidad para modificar su apariencia le permite ocultarse entre otras personas sin ser reconocido.

En varias versiones de los cómics, su cuerpo está formado por una sustancia similar al barro que puede moldear a voluntad, lo que también le permite transformar sus extremidades durante los enfrentamientos.

Entre sus principales habilidades se encuentran las siguientes.

Cambiar de apariencia . Puede adoptar el rostro y la complexión de otras personas para suplantar su identidad.

Modificar su cuerpo . Es capaz de aumentar su tamaño, deformar sus extremidades y crear distintas estructuras con su propia masa.

Resistir ataques físicos . Su composición dificulta que los golpes convencionales puedan detenerlo.

Engañar a sus enemigos . Algunas versiones también pueden imitar voces y movimientos para hacerse pasar por alguien más.

Estas características obligan a Batman a utilizar sus habilidades como detective para identificarlo, especialmente cuando Clayface adopta la apariencia de personas cercanas al héroe.

Sin embargo, el villano no es invencible. Dependiendo de la versión, las temperaturas extremas y determinados compuestos químicos pueden alterar su composición y limitar temporalmente sus transformaciones.

La congelación, por ejemplo, ha sido utilizada en distintas historias para inmovilizar su cuerpo. En otras ocasiones, Batman ha recurrido a sustancias capaces de endurecer o modificar la consistencia de su masa corporal.

Además de los cómics, el personaje ha aparecido en producciones animadas como Batman: La serie animada, donde se presentó una versión de Matt Hagen que combinaba elementos de las historias de los dos primeros Clayface.

La película de Clayface explora la transformación física de Matt Hagen, el villano de Batman conocido como Cara de Barro. DC

¿De qué trata Clayface, la nueva película del villano de Batman?

La nueva película de Clayface recupera la identidad de Matt Hagen, aunque modifica algunos elementos de su origen para presentar una historia centrada en el terror corporal.

Interpretado por Tom Rhys Harries, el protagonista es un joven de Gotham que consigue convertirse en actor y comienza a construir una carrera en Hollywood.

Sin embargo, su vida cambia cuando las acciones de un jefe criminal provocan que su rostro quede gravemente desfigurado. Las lesiones afectan su apariencia y terminan por destruir las oportunidades profesionales que había conseguido.

Desesperado por recuperar su antigua vida, Hagen decide someterse a un tratamiento experimental que promete reparar los daños de su rostro.

Aunque el procedimiento inicialmente consigue devolverle su apariencia, también provoca consecuencias inesperadas que afectan su cuerpo y su percepción de la realidad.

A partir de ese momento, el protagonista comienza un proceso de transformación que lo conduce a buscar venganza contra quienes considera responsables de su situación.

La producción apuesta por el terror corporal, un subgénero que utiliza las mutaciones, deformaciones y alteraciones físicas para desarrollar historias de miedo.

De esta manera, la película se diferencia de las aventuras tradicionales de superhéroes al concentrarse en la transformación de un hombre que pierde el control de su propia identidad.

La cinta está dirigida por James Watkins, responsable de Speak No Evil, mientras que el guion fue desarrollado por Mike Flanagan y Hossein Amini.

Además de Harries, el reparto incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, junto con Nancy Carroll y Joshua James.

La película forma parte del nuevo Universo DC desarrollado por James Gunn y Peter Safran, pero no pertenece a la continuidad de las películas de Batman dirigidas por Matt Reeves.