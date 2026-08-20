Jacob Elordi acude a la premiere de ‘La constelación del perro’ junto a su co-estrella canina

Jacob Elordi acudió a la premiere de La constelación del perro junto a su co-estrella canina Rak, el lomito que lo acompaña durante la cinta.

Fue en el Odeon Luxe de Leicester Square donde se vistió de gala para recibir uno de los estrenos cinematográficos más esperados: la nueva película de Ridley Scott, donde el vínculo entre el ser humano y su mascota se convierte en el corazón del filme.

El actor australiano fue sorprendido en lo que posaba para los fotógrafos, cuando su coprotagonista canino en la gran pantalla llegó para derretir los corazones de él y todos los presentes.

Jacob Elordi acude a la premiere de ‘La constelación del perro’ junto a su co-estrella Rak Facebook 20th Century Studios

Jacob Elordi y su co-protagonista lomito se roban cámara en la premiere de La constelación del perro

Para la premiere mundial de La constelación del perro (en inglés, The Dog Stars) en Londres, Jacob Elordi acudió al estreno con un estilo impecable para la alfombra roja, en un traje en color azul marino con rayas.

Sin embargo, el toque distintivo del evento no fue su galanura, sino la presencia de Rak Jasper, un perro raza pastor belga malinois que coestelariza la producción de Ridley Scott.

El canino demostró que su entrenamiento va muchísimo más allá de las órdenes básicas de adiestramiento, consolidándose como un verdadero profesional capaz de dominar las fotos con soltura como cualquier figura del séptimo arte.

Lejos de intimidarse ante el destello incesante de los flashes, las luces de la prensa y los vítores del público, Rak dio una cátedra de comportamiento impecable, posando con absoluta calma y disciplina al lado de Elordi.

En cuanto llegó al evento, el nominado al Oscar se mostró visiblemente complacido, sonriendo en todo momento hacia el lomito. La estrella de cuatro patas de la película logró una imagen visual muy tierna, destacando la buena química con Elordi en La constelación del perro.

Fuentes cercanas a la producción señalaron que la química entre Jacob y el equipo de perros para la cinta fue instantánea desde las primeras fases de preparación y ensayo.

Pasar largas jornadas filmando en locaciones naturales exigió que el actor estableciera un vínculo de confianza genuino con los animales, garantizando que en pantalla la relación entre el piloto Hig y su perro se sintiera orgánica, transparente y conmovedora para los espectadores.

Jacob Elordi acude a la premiere de ‘La constelación del perro’ junto a su co-estrella Rak 20th Century Studios

La constelación del perro: la nueva joya cinematográfica de Ridley Scott

Basada en la novela homónima publicada en 2012 por Peter Heller, La constelación del perro es una película de ciencia ficción y drama postapocalíptico dirigida por Ridley Scott.

La historia nos traslada a un futuro donde una epidemia de gripe ha exterminado a la mayoría de la población mundial, dejando tras de sí un planeta desolado, silencioso y hostil donde la supervivencia diaria representa un reto constante y despiadado.

La trama sigue los pasos de Hig (interpretado por Jacob Elordi), un piloto de aviación civil que intenta reconstruir los fragmentos de su vida en un hangar abandonado dentro de lo que alguna vez fue el estado de Colorado.

Tras haber sufrido la pérdida de su esposa y de todo su entorno cercano a causa del virus, Hig sobrevive junto a dos únicos acompañantes: Bangley, un exmilitar armado, y Jasper, su fiel e inseparable perro anciano.

El aislamiento de Hig cambia cuando capta una misteriosa transmisión de radio que proviene de un punto remoto fuera de su perímetro. Esta señal despierta en él un anhelo de descubrir si todavía existen otros supervivientes y si es posible hallar una verdadera comunidad en medio del caos.

Además del papel protagónico de Elordi, la cinta cuenta con figuras como Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce.