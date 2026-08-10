Jacob Elordi negocia unirse a Scapegoat, la nueva película de Ari Aster

Jacob Elordi podría sumar otro proyecto de alto perfil a su carrera. El actor está en conversaciones para coprotagonizar Scapegoat, la próxima película de Ari Aster para A24, junto a Scarlett Johansson.

El proyecto marca una nueva colaboración entre Aster y A24, estudio con el que el director ha construido buena parte de su filmografía reciente. La película será escrita y dirigida por el propio Aster, mientras que Lars Knudsen producirá junto a él bajo el sello Square Peg.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, Scapegoat ya ha generado curiosidad por la combinación de nombres involucrados: Aster, uno de los directores más comentados del cine contemporáneo; Johansson, una de las actrices más reconocidas de Hollywood; y ahora Elordi, quien atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera.

Jacob Elordi podría actuar junto a Scarlett Johansson

De acuerdo con reportes de la industria, Jacob Elordi se encuentra en negociaciones para compartir créditos con Scarlett Johansson en Scapegoat. Hasta ahora, la participación de Johansson es el nombre principal confirmado alrededor del proyecto, mientras que Elordi todavía estaría en etapa de conversaciones.

La película fue reportada desde mayo como el siguiente largometraje de Ari Aster después de Eddington. En ese momento se informó que Johansson encabezaría el elenco del nuevo proyecto de A24.

La campaña protagonizada por Elordi se estrenará en mayo. Reuters

Si el acuerdo con Elordi se concreta, el actor se incorporaría a una película que todavía mantiene gran parte de su historia en secreto. Algunas versiones han especulado que podría tratarse de un thriller, una historia con elementos de ciencia ficción romántica o un drama más tradicional dentro del universo de Aster, pero hasta ahora no existe una sinopsis oficial.

Ari Aster vuelve a trabajar con A24

Scapegoat también confirma la continuidad de Ari Aster con A24, distribuidora detrás de sus largometrajes anteriores. El director se consolidó con películas como Hereditary, Midsommar, Beau Is Afraid y Eddington, todas vinculadas al estudio.

Aster escribió y dirigió Eddington, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes y Michael Ward, que fue estrenada en cines en 2025.

Con Scapegoat, el cineasta parece continuar una etapa de proyectos ambiciosos y rodeados de elencos llamativos, aunque todavía no se sabe si su nueva película se acercará al horror psicológico que marcó sus primeros trabajos o si irá hacia otro tono.

Jacob Elordi es el nuevo embajador de Bleu de Chanel. Grosby

Jacob Elordi vive una de sus mejores etapas

La posible llegada de Jacob Elordi a Scapegoat ocurre después de una racha especialmente intensa para el actor australiano.

Elordi recibió una nominación al Oscar por su trabajo en Frankenstein, de Guillermo del Toro, película de Netflix que obtuvo nueve nominaciones a los premios de la Academia 2026, incluida Mejor Actor de Reparto para el intérprete.

La película, protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi, reimaginó el clásico de Mary Shelley desde la mirada de Del Toro y reforzó el lugar de Elordi como uno de los actores jóvenes más buscados de Hollywood.

Además, el actor también participó en Cumbres Borrascosas, adaptación de Warner Bros. en la que compartió créditos con Margot Robbie, y regresó a Euphoria, cuya última temporada se estrenó en primavera, según el reporte original.

Jacob Elordi ha sido reconocido en los Critics Choice Awards por su papel en Frankenstein dentro de la categoría de Mejor actor de reparto. Grosby

¿Cuándo se filmaría Scapegoat?

Si las negociaciones con Jacob Elordi llegan a buen puerto, el plan sería que Scapegoat comience filmación hacia finales de este año, de acuerdo con la información difundida por medios especializados.

Por ahora, A24 no ha revelado fecha de estreno ni detalles oficiales sobre los personajes. Tampoco se ha confirmado si la película será un thriller, una historia de ciencia ficción o un drama con el tono incómodo y perturbador que suele caracterizar a Ari Aster.