¿De qué murió Luis Alberto Riolobos, reconocido actor mexicano de telenovelas y programas?

Luis Alberto Riolobos, reconocido actor mexicano de telenovelas y programas, murió a los 64 años de edad tras complicaciones de salud.

Familiares y amigos fueron quienes confirmaron la noticia sobre el fallecimiento del famoso recordado por su trabajo en ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Además, por medio de sus redes sociales, publicaron una invitación al velorio de Luis Riolobos, conocido entre sus seres queridos como ‘Peco’.

Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”, escribieron en la publicación, en la que también pidieron a todas las personas vestir de blanco, ya que este era el deseo del reconocido actor.

Luis Alberto Riolobos, reconocido actor mexicano. Especial

¿De qué murió Luis Alberto Riolobos, actor mexicano?

Peco, como lo llamaban cariñosamente, perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad renal que se agravó en las últimas semanas, de acuerdo con información difundida por su círculo cercano.

El pasado mes de marzo una amiga del actor inició una colecta de dinero a través de una página de GoFundMe, donde explicó que había sido hospitalizado.

Empezó con una trombosis y le iban a amputar sus piernas. Bendito Dios, los medicamentos hicieron efecto y él se salvó de eso, pero volvió a recaer”, explicó.

Luis Alberto Riolobos, reconocido actor mexicano. Especial

Un mes después, el 24 de abril, sus familiares compartieron un video en el que Luis Alberto Riolobos solicitó donaciones, debido a que la enfermedad le impedía trabajar y el apoyo que recibía de la Asociación Nacional de Actores y de la Asociación Nacional de Intérpretes no era suficiente.

Aunque el actor no indicó qué enfermedad padecía, en la publicación sus familiares explicaron que había abandonado las diálisis para dedicarse enteramente a los cuidados paliativos.

En ese momento, se pidieron donaciones para cubrir gastos de enfermería, manejo del dolor y equipo médico necesario para su atención en casa.

La respuesta en GoFundMe fue amplia y logró reunir cerca de un millón de pesos.

Reconocido por telenovelas y programas

Luis Alberto Riolobos fue un actor mexicano de televisión, conocido principalmente por participar en series y programas populares como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y ‘El Señor de los Cielos’. Aunque no era una figura mediática de primer plano, sí tuvo una carrera constante como actor de reparto en producciones mexicanas.

También trabajó en otros proyectos como:

Ni contigo ni sin ti

Huérfanas

Papá a toda madre

Bienvenidos a la familia

El Maleficio

En las anteriores, Riolobos se ganó reconocimiento entre el público que seguía la televisión abierta y series latinas.

*mvg*