Laura Pausini en Arena Ciudad de México: setlist, cómo llegar y qué saber del concierto
La cantante italiana estará de regreso en CDMX y si irás a verla, aquí te contamos los detalles de su próximo show.
Laura Pausini se dio a conocer en Latinoamérica en la década de los 90’s y desde entonces ha cosechado éxito en varios países, entre ellos México, en donde dentro de poco estará de visita para ofrecer un concierto.
Si irás al show que dará la italiana en nuestro país, aquí te contamos todos los detalles como la lista de canciones que interpretará en el concierto.
¿Cuándo se presentará Laura Pausini en la Arena Ciudad de México?
Laura Pausini estará en la CDMX para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.
Será este 2 de mayo cuando la italiana se presente en este recinto a las 9:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues temprano.
¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?
La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.
La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.
Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.
Probable setlist de Laura Pausini en la Arena Ciudad de México
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Laura Pausini interprete en su próximo concierto en CDMX.
- Yo canto
- Mi historia entre tus dedos
- Escucha a tu corazón / Emergencia de amor / El primer paso en la luna
- Hijo de la luna
- Entre tú y mil mares
- Porque te vas
- No soy una señora / Verdades a medias / Como si no nos hubiéramos amado
- Antología
- Volveré junto a ti
- Cuando nadie me ve
- Y mi banda toca el rock / La isla bonita / Se fue / Oye mi canto
- Mariposa tecknicolor
- El talismán
- Durar / En ausencia de ti / Surrender
- Gente
- Gracias a la vida
- El patio
- Amores extraños / La soledad / Inolvidable
- Escucha atento
- Similares / Las cosas que vives / Bienvenido / Primavera anticipada (It Is My Song)
- TURiSTA
- La vida es un carnaval
- En cambio no
- Víveme
- Bachata rosa / Hasta la raíz / Hoy / Eso y más
- Livin' la Vida Loca
- Mariposa tecknicolor
- Il cielo in una stanza
- Cuando se ama
- El mundo que soñé
PJG