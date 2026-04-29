Laura Pausini en Arena Ciudad de México: setlist, cómo llegar y qué saber del concierto

Laura Pausini se dio a conocer en Latinoamérica en la década de los 90’s y desde entonces ha cosechado éxito en varios países, entre ellos México, en donde dentro de poco estará de visita para ofrecer un concierto.

Si irás al show que dará la italiana en nuestro país, aquí te contamos todos los detalles como la lista de canciones que interpretará en el concierto.

Laura Pausini Especial

¿Cuándo se presentará Laura Pausini en la Arena Ciudad de México?

Laura Pausini estará en la CDMX para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.

Será este 2 de mayo cuando la italiana se presente en este recinto a las 9:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues temprano.

¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.

La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.

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Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.

Probable setlist de Laura Pausini en la Arena Ciudad de México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Laura Pausini interprete en su próximo concierto en CDMX.

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Yo canto

Mi historia entre tus dedos

Escucha a tu corazón / Emergencia de amor / El primer paso en la luna

Hijo de la luna

Entre tú y mil mares

Porque te vas

No soy una señora / Verdades a medias / Como si no nos hubiéramos amado

Antología

Volveré junto a ti

Cuando nadie me ve

Y mi banda toca el rock / La isla bonita / Se fue / Oye mi canto

Mariposa tecknicolor

El talismán

Durar / En ausencia de ti / Surrender

Gente

Gracias a la vida

El patio

Amores extraños / La soledad / Inolvidable

Escucha atento

Similares / Las cosas que vives / Bienvenido / Primavera anticipada (It Is My Song)

TURiSTA

La vida es un carnaval

En cambio no

Víveme

Bachata rosa / Hasta la raíz / Hoy / Eso y más

Livin' la Vida Loca

Mariposa tecknicolor

Il cielo in una stanza

Cuando se ama

El mundo que soñé

PJG