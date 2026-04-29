¿Contra El Malilla? El Bogueto revela si aceptaría una pelea de box

El nombre de El Bogueto ya no solo suena en playlists de reguetón mexa. Ahora también empieza a aparecer en una conversación distinta: la del boxeo entre figuras del entretenimiento.

Y es que, en medio del auge de eventos donde influencers y artistas se suben al ring, el cantante dejó claro que sí le interesa participar, pero bajo sus propias reglas.

Durante un encuentro con medios tras su paso por televisión, el intérprete habló sobre la posibilidad de pelear, justo cuando promociona su nuevo material discográfico. La pregunta era directa: ¿aceptaría subirse al ring, incluso contra El Malilla?

El Bogueto sí quiere pelear, pero no de cualquier forma

La respuesta no fue un sí inmediato, pero tampoco una negativa. El Bogueto dejó claro que le interesa el boxeo, aunque con una condición que marca distancia respecto a otros eventos similares: quiere hacerlo en serio.

El cantante explicó que, si decide participar, no lo haría en formatos cortos de exhibición. Su intención es subir al ring en peleas de seis rounds, apostando por una preparación real y un desempeño que respete el deporte.

Sus declaraciones fueron directas. Señaló que no busca hacer un espectáculo improvisado ni sumarse a la tendencia sin preparación. Para él, el punto está en llegar con un estado físico sólido y ofrecer algo que esté a la altura de lo que el público espera.

El Bogueto analiza su futuro en el boxeo tras bambalinas mientras promociona su nuevo material. IG elbogueto

¿El Bogueto quiere pelear contra El Malilla?

El nombre de El Malilla surgió casi de inmediato en la conversación. No es la primera vez que el público propone enfrentamientos entre figuras del reguetón mexa, como ocurrió anteriormente con nombres como Yeri Mua y Bellakath.

Ante la insistencia, El Bogueto evitó caer en provocaciones. No lanzó un reto directo ni habló de rivalidad, pero tampoco cerró la puerta. Su respuesta fue más abierta: está dispuesto a pelear contra quien el público quiera ver, siempre que exista interés real.

“Lo que la gente pida”, resumió.

Y con esto dejó claro que la decisión no depende únicamente de él, sino también del entusiasmo de sus seguidores.

El Bogueto y El Malilla durante una colaboración Spotify

El fenómeno de los artistas en el ring

En los últimos años, eventos como Supernova o Ring Royal han cambiado la forma en que el boxeo se mezcla con el entretenimiento. Influencers, creadores de contenido y músicos han encontrado en el ring una nueva vitrina.

Este formato ha generado interés porque combina espectáculo con competencia, aunque también ha abierto el debate sobre la preparación de quienes participan. En ese contexto, la postura de El Bogueto apunta a diferenciarse: no quiere subir sin entrenamiento, ni convertir la pelea en un momento improvisado.

El mensaje es claro: si va a hacerlo, será con una preparación que respete tanto al público como a los boxeadores profesionales.

Aaron Mercury en el Supernova. Especial

Lo nuevo de El Bogueto

Todo esto ocurre mientras el artista impulsa su disco Eso sí es de Gangster, un proyecto que lo mantiene activo dentro de la escena urbana. Su presencia en medios responde a esa promoción, pero terminó abriendo una conversación inesperada sobre su futuro fuera de la música.

El cruce entre entretenimiento y deporte no es nuevo, pero sigue creciendo. En ese escenario, figuras como El Bogueto empiezan a explorar nuevas formas de conectar con su audiencia, más allá de los escenarios.

Por ahora, no hay una pelea confirmada ni rival definido. Lo que sí quedó claro es que, si el cantante decide subirse al ring, no será como una aparición más dentro del show, sino como un reto que busca tomarse en serio desde el primer momento.