La reacción de Valentina Ferrer al ser cuestionada por J Balvin y Melanie Pavola

La separación de Valentina Ferrer y J Balvin sigue dando de qué hablar. Apenas un día después de que la modelo argentina confirmó que ella y el cantante colombiano decidieron tomar caminos separados, fue cuestionada directamente sobre las declaraciones de Melanie Pavola, quien en semanas recientes aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el intérprete.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Sin embargo, Ferrer dejó claro con su reacción que, al menos por ahora, no tiene intención de hablar públicamente sobre esas versiones.

Valentina Ferrer evita responder sobre Melanie Pavola

De acuerdo con un video difundido por Posta Entretenimiento, Valentina Ferrer fue captada al salir de un evento y dirigirse hacia un automóvil.

Cuando estaba a punto de subir al vehículo, una reportera aprovechó para preguntarle por las declaraciones que Melanie Pavola hizo durante agosto.

Ya por último, de las declaraciones de Melanie, ¿qué tienes que decir al respecto?, le preguntó la comunicadora.

Ferrer no respondió. La modelo continuó caminando, subió rápidamente al automóvil y se retiró del lugar sin hacer comentarios sobre Pavola ni sobre la supuesta infidelidad de J Balvin.

La reacción llamó la atención porque ocurrió apenas un día después de que Ferrer hiciera pública su separación del cantante. En ese mensaje, la argentina no mencionó a Melanie Pavola y tampoco habló de una posible tercera persona como motivo del rompimiento.

Su postura fue más bien mantener el tema en privado y pedir respeto para ella, J Balvin y, especialmente, para su hijo Río.

En redes sociales, algunos usuarios interpretaron el gesto de Ferrer como una muestra de incomodidad ante la pregunta. Otros defendieron que la modelo simplemente está respetando su decisión de no hablar de las razones de la separación.

¿Qué dijo Melanie Pavola sobre J Balvin?

Las declaraciones que volvieron a poner a Melanie Pavola en el centro de la conversación se remontan a agosto de 2026.

La creadora de contenido mexicana aseguró que habría tenido un encuentro con J Balvin en Nueva York entre 2020 y 2021. Según su relato, el cantante le habría dicho después del encuentro que Valentina Ferrer estaba embarazada y también se encontraba en la ciudad.

Pavola contó que, al enterarse de la situación, decidió retirarse y posteriormente aseguró haber contactado a Ferrer.

Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos el amor y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también en Nueva York’, relató la influencer en un video publicado en sus redes sociales.

También afirmó que le escribió a Ferrer para contarle lo que supuestamente había ocurrido.

Valentina Ferrer responde a los rumores de infidelidad de J Balvin con Melanie Pavola Instagram Melanie Pavola

Además, Pavola compartió una fotografía junto a J Balvin correspondiente a un encuentro de años atrás. La imagen fue retomada por usuarios después del anuncio de la separación, aunque por sí sola no demuestra que ambos hayan tenido una relación sentimental o íntima.

Hasta ahora, J Balvin y Valentina Ferrer no han confirmado las afirmaciones de Pavola, ni han señalado públicamente que una supuesta infidelidad haya sido la razón de su separación.

Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin

El miércoles 16 de septiembre de 2026, Valentina Ferrer confirmó que su relación con J Balvin había terminado después de varios años juntos.

Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados, escribió la modelo en una historia de Instagram.

Ferrer explicó que se trató de una decisión tomada pensando en su familia y dejó claro que, aunque ya no estén juntos como pareja, ambos continuarán unidos por su hijo.

Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor, señaló.

La pareja comenzó su relación en 2018, después de conocerse durante la grabación del video musical Sigo Extrañándote. En 2021 nació Río, su primer hijo.

A pesar de los rumores que han surgido alrededor de la ruptura, ninguno de los dos ha explicado qué ocurrió entre ellos ni ha relacionado públicamente el final de su relación con las declaraciones de Melanie Pavola.

Valentina Ferrer y J Balvin Instagram: Valentina Ferrer

Por ahora, el silencio de Valentina Ferrer ante las preguntas sobre J Balvin y Pavola mantiene el tema abierto, mientras la modelo ha optado por concentrarse en su familia y mantener en privado los detalles de la separación.