El inesperado mensaje de Itatí Cantoral para Santamarina que provocó la reacción de Mayrín Villanueva

En una industria donde las separaciones suelen estar rodeadas de polémicas y distanciamientos, Itatí Cantoral sorprendió al demostrar que también existen historias marcadas por el respeto, la gratitud y el cariño.

La actriz protagonizó uno de los momentos más emotivos de la semana al dedicar un mensaje a su exesposo, Eduardo Santamarina, durante la presentación de la telenovela El Renacer de Luna, proyecto en el que participa su hijo Eduardo Zucchi.

¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre Eduardo Santamarina?

Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la actriz habló ante los medios sobre la relación que mantiene con el padre de sus hijos y destacó el papel fundamental que ha desempeñado en la vida de los gemelos Eduardo y Roberto desde su infancia.

Las declaraciones ocurrieron durante la presentación de la telenovela El Renacer de Luna. IG itatic_oficial

Lejos de enfocarse en el pasado o en las razones que llevaron a su divorcio, Cantoral decidió reconocer públicamente el compromiso de Santamarina como padre. La actriz aseguró que, pese a que su separación ocurrió cuando los niños eran muy pequeños, el actor nunca dejó de involucrarse en su crecimiento y formación.

Gracias Eduardo Santamarina porque me hiciste la mujer más feliz del mundo teniendo a Eduardo y a Roberto”, expresó conmovida.

La actriz destacó el apoyo que recibió de su exesposo durante la crianza de sus hijos gemelos. IG itatic_oficial

Al mismo tiempo que destacó que siempre fue un padre presente y responsable, acompañando a sus hijos incluso en etapas tan importantes como sus estudios universitarios.

Itatí Cantoral envía mensaje a Mayrín Villanueva

Sin embargo, las palabras de Itatí no estuvieron dirigidas únicamente a su exesposo. La actriz también aprovechó la oportunidad para reconocer públicamente a Mayrín Villanueva, actual esposa de Santamarina, por el cariño y la dedicación con los que ha tratado a sus hijos durante todos estos años.

Cantoral también reconoció la labor de Mayrín Villanueva como figura importante en la vida de sus hijos. IG itatic_oficial / mayrinvillaneva

Cantoral afirmó que siempre sintió tranquilidad al saber que los gemelos convivían con una mujer que los recibió con amor y respeto. Incluso confesó que se considera afortunada de que sus hijos hayan contado con una figura tan positiva dentro de la dinámica familiar.

Gracias a Mayrín porque siempre ha apoyado a mis hijos con mucho amor y cariño. Nunca hizo diferencias con ellos, al contrario, los trató como si fueran sus propios hijos”, señaló.

La actriz recordó que, cuando los gemelos regresaban de visitar a su padre y a Mayrín, siempre llegaban felices y llenos de anécdotas. Según contó, Villanueva siempre procuró integrarlos plenamente a la familia y brindarles el mismo trato que a sus propios hijos.

Gracias a Dios me tocó una buena esposa para mi exmarido”, comentó entre risas y emoción, asegurando que sus hijos jamás experimentaron conflictos derivados de la convivencia familiar.

La actriz aseguró que Mayrín siempre trató a Eduardo y Roberto con cariño y sin diferencias. IG mayrinvillaneva

Mayrín Villanueva responde al mensaje de Itatí Cantoral

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención de la prensa, que más tarde buscó la reacción de Mayrín Villanueva ante los elogios de la actriz.

Lejos de mostrarse sorprendida, la protagonista de Corazón de Oro respondió con la misma cordialidad y respeto que ha caracterizado la relación entre ambas.

Mayrín explicó que nunca fue necesario mantener largas conversaciones para construir una buena convivencia, ya que siempre existió confianza mutua y la certeza de que podían contar una con la otra cuando fuera necesario.

Siempre sabemos que estamos ahí. Ella cuenta conmigo y yo sé que cuento con ella”, comentó.

La actriz afirmó que siempre existió confianza entre ambas por el bienestar de los jóvenes. Archivo

La actriz también aprovechó para reconocer la labor de Itatí y Eduardo como padres, asegurando que gran parte de la armonía familiar fue posible gracias a la educación y los valores que transmitieron a sus hijos.

Villanueva reveló además que nunca tuvo que asumir un papel disciplinario con los gemelos, pues consideraba que esa responsabilidad correspondía a sus padres.

Jamás me atrevería a levantarles la voz. Los amo mucho, pero ellos tienen a sus papás y son ellos quienes los educan”, afirmó.

Villanueva reveló que nunca asumió un papel de autoridad con los hijos de Itatí y Santamarina. IG itatic_oficial

Según explicó, el éxito de esta familia ensamblada se debió principalmente a la disposición de los propios jóvenes para convivir y crear vínculos sinceros entre todos los integrantes.

Incluso recordó que su hijo Sebastián desarrolló una relación muy cercana con Eduardo y Roberto, lo que facilitó aún más la integración familiar.

Las declaraciones de ambas actrices fueron ampliamente celebradas en redes, donde muchos usuarios destacaron la madurez emocional con la que han manejado una situación que suele generar tensiones en muchas familias.