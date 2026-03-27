Isa Castro revela cómo fue su relación con Rey Grupero: “Me tocó lo peor”

Isa Castro, exintegrante del reality Acapulco Shore, reveló detalles de su relación con Rey Grupero durante una entrevista difundida en el canal Pietro TV.

La influencer se mostró conmovida al recordar episodios qué atravesó junto al conductor. La infleucer explicó que le tocó la peor parte del Rey Grupero y la relación estuvo marcado por dificultades personales que atravesaba su ex pareja.

Sus declaraciones retomaron momentos clave del romance y la ruptura, así como el impacto emocional que experimentó tras la separación.

La influencer recordó su romance con Rey Grupero durante una entrevista. (Foto: Redes Sociales)

Relación marcada por dificultades personales

Durante la conversación, Isa Castro describió la etapa que vivió junto a Rey Grupero como un periodo complejo, influido por problemas personales de él.

Me tocó la peor versión de él, la peor. Pero con todo y su peor versión, no fue malo conmigo. Nunca fue agresivo. Era agresivo con él mismo”, declaró .

La exintegrante del reality explicó que su entonces pareja enfrentaba consumo de sustancias y dificultades económicas, lo que afectó la dinámica entre ambos.

Pese a ese contexto, afirmó que buscó acompañarlo durante ese proceso. Las declaraciones apuntan a que, aunque no hubo agresiones directas hacia ella, el entorno emocional fue complicado.

Asimismo, señaló que la transformación positiva del influencer ocurrió después de la ruptura, lo que le generó cuestionamientos personales.

Lloro porque digo: ¿por qué siempre me toca la peor parte? ¿Seré yo la que los hace daño?”, expresó durante la entrevista.

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El vínculo entre ambos también estuvo atravesado por acuerdos que, según la propia Isa Castro, no se cumplieron.

En una entrevista previa para Vaya, Vaya! TV, relató que antes de su participación en Acapulco Shore habían establecido ciertos límites en la relación.

De acuerdo con su versión, existía un acuerdo que le permitía interactuar con mujeres, pero no con hombres durante las grabaciones. Sin embargo, omitió informar a su pareja sobre un beso con Eduardo Miranda, conocido como 'Chile' hecho que posteriormente fue revelado en avances del programa y fue uno de los motivos por los que finalizó su relación.

El descubrimiento de este episodio marcó un punto de quiebre. La situación se intensificó cuando ambos participaron en el reality Inseparables, donde, según explicó, ingresaron con conflictos previos.

Nos fuimos enojados, nos fuimos mal, y con todo y todo tratamos de recuperar eso, pero siempre me lo echaba en cara”, recordó .

Durante la entrevista con Pietro TV, la influencer se mostró afectada al reflexionar sobre la dinámica que vivió junto a su ex pareja Rey Grupero y las consecuencias posteriores.

El testimonio también pone en contexto la evolución de su expareja tras la separación, elemento que, según indicó, le generó sentimientos encontrados. La exposición mediática de su relación, sumada a la participación en programas de telerrealidad, contribuyó a que los conflictos se desarrollaran en un entorno público.