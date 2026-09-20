Investigan a ‘fan’ que espiaba las llamadas telefónicas de Cha Eun-woo

El fenómeno global del K-Pop y los dramas coreanos ha transformado a sus protagonistas en íconos; tal es el caso del actor y idol Cha Eun-woo, quien acaba de vivir un episodio que terminó involucrando a la policía, pues investigan a ‘fan’ que espiaba sus llamadas telefónicas.

Este no es un caso aislado, ya que la privacidad de los artistas surcoreanos se ha convertido en un territorio codiciado por seguidores obsesivos que no dudan en vulnerar la ley con tal de obtener un minuto de atención o acceso exclusivo a su intimidad.

Las autoridades de Corea del Sur anunciaron que llevaron a cabo una investigación formal contra una mujer acusada de intentar interceptar y espiar las comunicaciones telefónicas del integrante del grupo ASTRO.

El caso ha generado una ola de indignación global debido a la audacia y al nivel de sofisticación tecnológica que la sospechosa empleó para vulnerar la esfera privada de Cha Eun-woo.

Mujer espiaba las llamadas telefónicas de Cha Eun Woo Instagram @eunwo.o_c

Investigan a mujer que espiaba las llamadas telefónicas de Cha Eun-woo

Según los reportes iniciales de las autoridades surcoreanas, una mujer de 50 años habría intentado emplear tecnología no autorizada y técnicas de suplantación para desviar o escuchar las transmisiones telefónicas de Cha Eun Woo.

La sospechosa colocó cinco dispositivos de escucha en la cafetería donde el también actor acudía por sus bebidas, mientras sostenía llamadas telefónicas privadas. El reporte sobre el delito se recibió a finales de agosto, cuando el equipo del protagonista de Belleza verdadera se dio cuenta de lo sucedido.

La mujer fue sorprendida mientras intentaba recuperar el dispositivo de escucha y fue detenida por la policía; en declaraciones en la estación, se denominó como fan de ASTRO, el grupo al cual pertenece Eun Woo.

Mujer espiaba las llamadas telefónicas de Cha Eun Woo Instagram @eunwo.o_c

Aunque existían pruebas del delito, la mujer que espiaba las llamadas telefónicas de Cha Eun Woo fue liberada tras rendir declaraciones, debido a que las autoridades no encontraron un motivo que pusiera en peligro la vida del idol coreano.

Pero llevará el resto del proceso en libertad y se mantendrá abierta la carpeta de investigación; recordemos que el cantante y actor se encuentra actualmente cumpliendo con su servicio militar obligatorio y lo concluirá a principios del 2027.

Espían llamadas telefónicas de Cha Eun-woo Instagram @eunwo.o_c

El lado oscuro del K-pop: el fenómeno ‘sasaeng’

Para comprender el contexto sociocultural en el que ocurre este intento de espionaje a Cha Eun-woo, es indispensable analizar el comportamiento de los denominados fanáticos sasaeng.

Esta palabra, compuesta por las raíces coreanas "sa" (privado) y "saeng" (vida), define a aquellos individuos que traspasan la barrera del consumo cultural para obsesionarse de forma patológica con la vida íntima de las estrellas.

Algunas de las conductas de los sasaeng incluye rastreo de vuelos y hoteles, llamadas a números privados, instalación de cámaras o micrófonos ocultos, acoso y allanamiento a sus propiedades privadas.

Desde la compra ilegal de información bancaria hasta la colocación de rastreadores GPS en los automóviles de los Idols, las tácticas para irrumpir en la cotidianeidad de las celebridades se han vuelto cada vez más complejas y agresivas.