DC Studios prepara nueva película de Constantine con Francis Galluppi en el guion

DC Studios contrató al cineasta Francis Galluppi para escribir el guion de una nueva película de John Constantine. El proyecto cinematográfico del popular detective británico del ocultismo arrancó su fase inicial de desarrollo dentro del estudio, según reportes del portal especializado Deadline.

Los representantes oficiales de la productora declinaron emitir comentarios sobre esta filtración a la prensa. La noticia del fichaje surgió mientras la cinta de Clayface domina las carteleras internacionales, superando los 90 millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial.

John Constantine volvería a ser interpretado por Keanu Reeves. Foto: Warner Bros. Pictures

El desarrollo de esta nueva entrega marca una expansión agresiva de los personajes oscuros de la editorial de cómics en el cine. Los productores mantienen un hermetismo absoluto sobre el resto del equipo creativo y el nombre del actor que asumirá el rol principal.

El legado de Hellblazer en la pantalla grande

El guionista Alan Moore y los dibujantes Steve Bissette y John Totleben crearon a John Constantine en 1985. El oscuro personaje debutó en las páginas del número 37 del cómic The Saga of the Swamp Thing, presentándose como un cínico estafador de clase trabajadora.

La primera adaptación cinematográfica ocurrió en 2005 bajo la dirección de Francis Lawrence. El actor Keanu Reeves encarnó una versión estadounidense del personaje ambientada en la ciudad de Los Ángeles, generando una fuerte base de culto que exigió una secuela directa durante casi dos décadas.

John Constantine regresará en una secuela. Foto: Warner Bros. Pictures / Netflix

La televisión también exploró la vasta mitología del mago británico a través de la cadena NBC en 2014. El actor Matt Ryan interpretó al investigador paranormal en una serie homónima de una sola temporada, ganando el respeto y el cariño de los fanáticos de la franquicia.

Esta próxima producción representa una oportunidad millonaria para reiniciar la historia del antihéroe de gabardina dentro de la nueva continuidad. Los directivos de Warner Bros. buscan conectar nuevamente a la audiencia con el tono callejero y violento del sello editorial Vertigo.

El terror sangriento de Francis Galluppi

La llegada de Galluppi al complejo universo de superhéroes ocurre previo al esperado estreno comercial de Evil Dead Wrath. Esta séptima entrega de la icónica franquicia de terror marca el gran debut del escritor estadounidense dentro del formato de los grandes estudios de Hollywood.

El realizador desarrolló una sangrienta historia original y presentó su propuesta directamente al legendario creador de la saga. El director Sam Raimi y su equipo de ejecutivos aprobaron la idea en 2024 para llevar el caos de los demonios kandarianos de regreso a las salas de cine.

Keanu Reeves dio vida a Constantine hace más de 20 años. Foto: Warner Bros. Pictures

"Es un narrador que sabe cuándo mantenernos en vilo con una tensión latente y cuándo impactarnos con una violencia explosiva", declaró Raimi meses atrás. El veterano productor alabó el control excepcional del joven cineasta para manejar el suspenso y el terror visceral en la pantalla.

La reputación de este talento emergente despuntó tras el estreno de su ópera prima, el thriller policiaco The Last Stop in Yuma County. La distribuidora Well Go USA Entertainment llevó la cinta al Fantastic Fest, donde cosechó excelentes reseñas por parte de la crítica especializada.

El estudio Warner Bros. programó el lanzamiento en cines de Evil Dead Wrath para el próximo 7 de abril. Las agencias UTA y Anonymous Content representan actualmente al responsable de escribir el próximo capítulo fílmico de Constantine para la gran pantalla.